¿Es acaso este mensaje de Aislinn Derbez una indirecta por la nueva relación sentimental de su exesposo Mauricio Ochmann?

Aislinn Derbez ha estado en la mira de todos desde que su exesposo Mauricio Ochmann decidió anunciar que ya tiene una relación amorosa, tras un año de su divorcio. Esto porque la hija del famoso comediante Eugenio Derbez ha confesado que siempre va a amar a su expareja. Con quien tuvo una niña de nombre Kailani.

Aunque, Aislinn Derbez no se ha pronunciado al respecto del noviazgo de Ochmann con la reina de belleza Paulina Burrola; 13 años más joven que él, sí compartió un post dedicado a su pequeña hija de 4 años. Pero se extendió un poco más, con lo que podría ser su sentir por el amorío de Mauricio.

Aislinn: “No tienes que brillar“

Así comenzó escribiendo la actriz en el post. “Cada día que pasa disfruto más y más a esta cosita hermosa. Es increíble cómo entre más libertad me doy, más la disfruto a ella. No es fácil encontrar tiempo para todo lo que nos gustaría hacer. Hay días que se pasan en un segundo y siento que ni tiempo me dio de hacer nada, pero me doy cuenta que los días que organizo cada hora de mi agenda, logro ese tiempo para (casi) todo”, explicó Derbez.

Lo que prosiguió en el texto de Aislinn fue lo que causó cierta inquietud entre los usuarios y prensa, que aseguran es refiriéndose a la relación de Ochmann y Burrola. “Qué todo sea un efecto colateral de hacer el bien, de hacerlo bien, de amar auténticamente. No tienes que brillar, ni llegar, ni lograr, ni ser suficiente, ni “alguien” en la vida, ni amado, ni aprobado o aceptado”.

“No disfraces con palabras bonitas que lo que buscas es alivio o brillo“

Agregando que en el amor nada puede ser obligado, nada debe imponerse porque de esta manera se daña la relación. “Si lo obligas o persigues para calmar tus miedos lo alejarás. Dañarás por el camino a otros y te quedará faltando. Suelta, no persigas”, señaló en sus stories de su cuenta en Instagram @aislinnderbez

Además, la creadora del podcast ‘La magia del caos’, en el cual trata este tipo de temas de crecimiento espiritual, continuó. “No disfraces con palabras bonitas que lo que buscas es alivio o brillo. En los silencios y soledades que lleguen no podrás ocultártelo y aunque no lo creas, muchos se darán cuenta. No tengas miedo, suelta tus pretensiones y dedícate a hacer el bien. Hacerlo bien y amar auténticamente. Todo lo demás desaparecerá”, describió la mexicana de 35 años.

Para concluir dejó una profunda reflexión a sus más de 11 millones de seguidores. “No llenes el silencio de palabrerías: nadie te persigue. Ni sonrías sólo por evitar la desaprobación: nadie te persigue. No hagas de todo rápido y simultáneo para evitar el fracaso: nadie te persigue. Ni tienes que ser el centro, ni el chisme, ni el popular: nadie te persigue. No tengas miedo. Haz el bien. Hazlo bien y ama auténticamente. Todo lo demás desaparecerá”, escribió Aislinn.

