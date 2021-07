Mafer Ríos recordó las fuertes críticas que ha recibido por sus relaciones amorosas de gente que “tiene doble moral”

Mafer Ríos fue consultada acerca de lo que piensa sobre el romance de los presentadores de noticias Úrsula Strenge de 47 años, e Isaac Delgado, de 30. Porque precisamente ella atraviesa una situación parecida, aunque no aún no es confirmado el sonado romance con Fercho Gómez. Quien también es unos años menor a la empresaria.

Mafer Ríos quien cumple el rol como jueza en el reality de baile ‘Soy el mejor’ habló para el programa dedicado a las noticias de la farándula ecuatoriana ‘De boca en boca’, transmitido a través de las pantallas de TC Televisión. “Cuando uno lo hace primero te caen todas las piedras”, comenzó explicando la también actriz.

“Como somos figuras públicas entonces nos condenan”

“Pero ya cuando se empieza a hacer como muy normal. Y empiezan a normalizarse ese tipo de cosas y dejan de horrorizarse tanto, entonces como que la gente ya empieza a bajar la guardia. Ya empieza a entender que hay cosas que nosotros hacemos y que tal vez ustedes también lo hacen, pero como nosotros somos figuras públicas entonces nos condenan”, expresó.

Recordó cómo fue fuertemente señalada cuando mantuvo la relación con su primer esposo. “Tuve a mi exesposo que también era menor a mí y también me decían lo mismo que me dicen con Fercho. Que cómo voy a andar con peladitos, lo empezaron a criticar, lo hacían pedazos”, señaló María Fernanda.

“Eso es como lo normal de la gente que agarra una red social y comienza a criticar a quien le da la gana sin medir las consecuencias. El amor va a ser como sea, de la misma manera, así sea de una persona mayor, o con una persona de tu misma edad. No tiene nada que ver las diferencias de edad. Yo conozco de relaciones donde la mujer es menor y el marido es mayor y también tienen problemas. También son cachudas, también les pasa de todo”.

Mafer: “Es colágeno”

Agregó que los problemas que se presentan en la relaciones nada tienen que ver con la edad. “No porque estás con un menor te van a hacer muchas cosas y un mayor no te hace nada, no, es al contrario”, señaló Mafer, agregando que está de acuerdo con la relación de Úrsula e Isaac. “Sí me parece muy bien y me encanta, colágeno. Es colágeno. Sí usted no se consigue a un menor es porque no puede, pero nosotras sí podemos.“.

Para concluir aclaró que no está confirmando que tenga una relación amorosa con Fercho, sino por lo que pasó cuando estuvo con su exesposo. “Yo estoy hablando de que tuve una persona menor y duró lo que tenía que durar y no se trata de edad sino de lo que te pasa en la vida”.

“La doble moral. Así que hay que relajarse un poco, lo importante acá es que uno quiera a esa persona y esa persona te quiera, independientemete de la edad. Porque como dice Úrsula, amor es amor”.

