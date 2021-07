Justin Bieber le pide a una fanática que respete su hogar como su lugar de descanso

El cantante ganador del Grammy Justin Bieber no estaba contento de encontrar a un grupo de fans esperándolo afuera de su casa en Nueva York, enfatizando que no “aprecia que estén aquí”. En un video en Instagram, originalmente compartido en TikTok, se ve a Justin caminando hacia su apartamento después de bajar de su automóvil.

Cuando llega a la entrada del edificio, una fanática le pide un abrazo, pero él se niega, mientras le explica por qué no se abate en su espacio. En el clip, compartido por Baller Alert recientemente, se oye a Justin decir: “Te escucho… Esta es mi casa. Ustedes saben a lo que me refiero. Aquí es donde vivo. Y no aprecio que ustedes estén aquí”.

El canadiense continuó: “Ustedes pueden estar en cualquier otro lugar… ¿Sabes al final de la noche cuando llegas a casa y quieres relajarte? Este es mi espacio para hacer eso. Así que agradecería que ustedes pudieran irse”. Sin duda una respuesta contundente y clara de parte del cantante a las believers.

Justin Bieber encendió las redes sociales por su actitud

Muchos usuarios reaccionaron al video y notaron lo respetuosamente que Bieber habló, y se molestaron porque los fanáticos siguieron rodeándolo y pidiendo un autógrafo, una selfie, a pesar de su solicitud. Hay quienes lo tomaron como un abuso sobre la buena actitud de Justin frente a sus seguidores.

Bieber ha mencionado antes que preferiría que los fanáticos no vinieran a su casa. En sus historias de Instagram el año pasado, sostuvo: “¿Cómo te convences de que no es completamente inapropiado e irrespetuoso esperar fuera de mi casa para mirar, mirar fijamente y tomar fotos mientras entro en mi apartamento”. Bieber vive en Brooklyn con su esposa, la modelo Hailey Baldwin.