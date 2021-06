Justin Bieber aún no tiene hijos, pero este video demuestra que podría ser un buen padre

¡El lado más tierno que verás de Justin Bieber! El cantante subió a Instagram un video jugando con el bebé de su mejor amigo, Joe Termini y la pro-surfista Kelia Moniz, y se robó los más sinceros suspiros. Justin se sienta con el adorable bebé en sus piernas, y lo rebota mientras canta la canción “Old MacDonald Had a Farm”, en un esfuerzo por entretener y jugar con el pequeño “sobrino”. En un momento, el bebé se inclina hacia adelante y el canadiense se asegura suavemente de que no se vuelque. “Estoy bromeando con la ternura”, escribió junto a su publicación.

Justin también compartió una foto del conmovedor momento con el hijo de su amigo, que ya está representando a Drew House con una camiseta tamaño bebé, muy probablemente un regalo del “tío” Justin. Aunque su esposa, Hailey Baldwin, no fue fotografiada, no hay duda de que le encanta ver al cantante practicando las habilidades de su padre. Esto no quiere decir que ya la rubia modelo esté enfocada en ser una feliz y encantadora madre.

Recordemos que en diciembre pasado Justin se abrió sobre sus planes familiares durante una entrevista con Ellen DeGeneres. “Voy a tener tantos niños como Hailey está deseando empujar hacia fuera”, sostuvo Justin. “Me encantaría tenerme una tribu, pero es su cuerpo, así que lo que sea que quiera hacer”… creo que Hailey todavía tiene algunas cosas que quiere lograr como mujer”, agregó durante su entrevista con El Show de Ellen.

Justin Bieber no planifica ser padre pronto

Justin y Hailey están por celebrar su tercer aniversario de bodas, pero han dejado muy en claro que no planifican agrandar la familia por el momento. “Saben que son jóvenes, viven la etapa de luna de miel. Se aman profundamente, y tienen mucho que disfrutar como pareja todavía”, sostuvo una fuente a la revista Hollywood Life.

Y es muy posible que esta decisión paterna se tome más tiempo del que muchos estiman. Hailey se abrió sobre el tema para el mes de octubre de 2020 con Vogue Italia, y afirmó que “lo extraño es que siempre he querido tener hijos temprano… Pero ahora que estoy casada, siento menos ganas. Soy una chica ambiciosa con muchos proyectos. Sucederá, pero no ahora”.