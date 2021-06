Shakira culpa a su suegra del “peor error” de su vida

La barranquillera Shakira no le teme a los cambios de look arriesgados, pero mientras miraba algunos de sus momentos pasados no contuvo culpar a su suegra de algunas decisiones. La colombiana reaccionó a su imagen por la alfombra del Midem en 2012, evento en el que recibió un homenaje por el Ministerio de Cultura francés.

“¡Uy, qué mal! Eso se ve muy mal. Este corte de pelo”, comienza diciendo Shakira antes de afirmar que ese cambio radical fue idea de su suegra. “Esto es consejo de mi suegra, que me dijo ‘ay por qué no te cortas el pelo, que lo tienes muy maltratado’”, sostuvo mientras hizo el gesto de cortarse el cabello con los dedos.

“El peor error de mi vida. Suegra no le vuelvo a seguir un consejo estético”, continuó diciendo la cantante mientras se reía por recordar el único momento en el que la hemos visto con cabello corto. Además, Shakira recordó que su atuendo fue creado por la fallecida diseñadora Azzedine Alaïa. “Lo recuerdo con mucho cariño porque era una gran amiga… Su estilo siempre siempre me convenía. Es una pena por mi corte de pelo, suegra”.

Shakira ama “jugar” con el color de su cabellera

Pese a las críticas contra su suegra, la verdad es que Shakira ama teñirse el cabello. El pasado 05 de febrero la cantante estaba promocionando su hit “Girl Like Me” y dejó leer “¡Voilà!” junto a una primera foto. Con un cabello rosa hizo viajar a sus fanáticos a la portada de “Grandes Éxitos” (2002) e incluso a tres años más atrás, para los MTV Unplugged (1999).

“¡Sorpresa!” subtituló en un video en el que se peinaba y explicaba que intentó teñirse su abundante cabello en rosado. “La idea era que me quedara más rosa. Pero como se me acabó el rosa tuve que mezclarlo con otro producto que tenía por ahí, que era un poco más intenso”.