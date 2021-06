Esto es lo que opina Michela Pincay sobre el romance sensación entre Isaac Delgado y Úrsula Strenge

Michela Pincay compartió lo que piensa al respecto de la inesperada relación amorosa entre Úrsula Strenge de 47 años e Isaac Delgado de 30. Quienes decidieron dar a conocer a todos que están felizmente enamorados a través de una storie que compartieron en redes sociales. Así sin decir nada más fue suficiente para saber que están juntos.

La animadora de ‘De casa en casa’, Michela Pincay, fue cuestionada acerca del nuevo noviazgo de su gran amiga. Luego de que la pareja que trabaja en el espacio ‘Noticias de la Mañana’, transmitido de lunes a viernes a través de la señal abierta de RTS, posteó una romántica fotografía.

Además por lo que se logra entender, ya cumpliero el primer mes como pareja, por lo que escribió Úrsula: “1M”. Por su parte, Delgado publicó también con un ‘gif’ que decía “I love you” -te amo-. Ante esto, Michela expresó que nadie tiene la propiedad para opinar sobre la vida de los demás, pero que está feliz por Strenge.

“Ella ha decidido hacer lo que su corazón le dicta“

“Yo no soy nadie. Ni nadie tiene la potestad de opinar sobre la vida de los demás, pero ella sabe que su felicidad nos llena el corazón. Nos llena el alma. Sé que cualquier decisión que tome sé que es una mujer que piensa en lo que hace. Que no toma decisiones a lo loco. Así que me encanta verla feliz, verla relajada”, expresó Pincay.

Agrenado que Úrsula está siguiendo lo que siente y que eso es maravilloso. “Creo que es una liberación para esta búsqueda en la que todo el mundo tiene espectativas. Creo que ella ha decidido hacer lo que su corazón le dicta, y eso es maravilloso”, añadiendo que la respalda en todo. “Sabes amiga de mi corazón que te amamos. Que sonreimos cuando tú sonries, que lloramos cuando tú lloras. Y aquí estaremos siempre para abrazarte, aplaudirte, apoyarte“.

Y al ser cuestionada acerca de si ya sabía sobre el romance entre los presentadores dijo que no. “No, yo creo que es muy válido que cuando pasan este tipo de cosas, primero uno lo haga muy suyo muy personal”, acotó la exparticipante del reality Combate.

Michela: “Qué hermoso verla feliz“

Pincay dice sentirse emocionada por ver a su colega feliz con este nuevo amor en su vida. “Qué hermoso verla feliz. Yo creo que cuando es la persona la que te motiva a tener cambios en tu vida por algo es. Y voy a tomar su frase que dice: un día a la vez”, también mencionó que Strenge debe estar tranquila y no prestar atención a los comentarios en las redes sociales.

“Que ya no se preocupe. Que la gente puede opinar. Siempre opina la gente. De cualquier cosa: buena o mala. Siempre van a haber opniones diversas. Pero la vida es personal, y las decisiones son personales. Y la felicidad la vive uno. Así como las tristezas, nadie la puede vivir. Lo malo que te pasa, lo bueno que te pasa, sino tú misma”, aseguró la empresaria.

Acerca de si conoce personalmete a Isaac, Michela contestó que no ha tenido la oportunidad de hacerlo. “Lo conozco un poco, no a profundidad, pero a mi me basta saber que Úrsula ha decidido que es una persona vailosa, para yo estar segura de que este chico es un caballerito”, concluyó Michela.

