Lady Gaga mostró su estilo retro en increíbles fotos sexys

Cuando se trata de hacerse notar, Lady Gaga sabe exactamente lo que está haciendo. Mientras se dirigía a la ciudad de Nueva York este 29 de junio, la cantante llevó a sus fanáticos de vuelta a los años 90 con una imagen muy necesaria. Con un increíble delineador de ojos grueso, un fuerte puño, Gaga posó con una camisa juguetona rematada con un sombrero de barquero.

Se veía muy glamorosa cuando puso su núcleo torneado en exhibición en una parte superior de un top blanco debajo de una parte superior de impresión de fresa y mariposa con un sombrero a juego. Sus gruesos pendientes de aro dorado solo se sumaron al ambiente nostálgico.

Sus otros accesorios tampoco decepcionaron. También se puso collares dorados en capas con diferentes estilos y texturas para despegar el look. Gaga también tenía un adorable peluche situado en su cadera para completar la foto. “¿Alguien dijo NUEVA YORK?…. por qué estos sombreros 👀 son tal cosa”, subtituló la publicación de Instagram.

Lady Gaga hizo alucinar a sus fanáticos

Los followers inmediatamente tomaron la sección de comentarios para compartir su adoración por la foto. “¡Mi reina afrutada!”, escribió una persona junto con un trío de emojis de ojos de corazón. “Lips”, agregó la DJ Samantha Ronson con tres fresas. Otros fans notaron una ligera conexión con su look en la foto y el sencillo “Sour Candy”.

La cantante se ha mantenido ocupada últimamente, y recientemente celebró el aniversario de 10 años del lanzamiento de su inspirador sencillo, “Born This Way“. En una publicación de Instagram del 24 de junio, compartió una foto #TBT del álbum junto con una leyenda para expresar su gratitud por el apoyo de sus fans a lo largo de los años. “¡Gracias a cada uno de los increíbles artistas que reimaginaron #BornThisWay canciones! Y gracias Little Monsters por continuar construyendo nuestra comunidad de amor, aceptación y amabilidad durante los últimos 10 años”.