La historia detrás de la denuncia de Paulo Londra por el contrato abusivo con Ovy on The Drums que lo impide cantar

El artista de reggaetón y trap, el argentino Paulo Londra continúa alejado de la música por más de un año debido al juicio que enfrenta contra Big Ligas, Daniel Oviedo (Ovy on the Drums) y Cristian Kristo Salazar (Kristoman) debido a un “contrato abusivo”.

Este escándalo se volvió internacional debido a la trayectoria del intérprete de “Tal vez” y por ser muy querido por los demás artistas del género.

Tanto es así que se creó un movimiento mundial en redes sociales que se conoce como #FreePaulo para solicitar que el cantante pueda hacer música y ‘liberarse’ de Ovy on the Drums.

El día que Paulo vuelva lo tenemos que declarar como feriado nacional#FreePaulo #paulolondra pic.twitter.com/B67Ilv5HEl — Angie (@Angieee_aa22) June 22, 2021

Paulo Londra firmó sin leer

El artista no puede cantar sus propias canciones debido a que firmó un contrato sin leer, porque confió en sus productores y estos le habrían engañado.

Como es de conocimiento, Ovy on the Drums y Kristoman no eran conocidos hasta que las canciones de Paulo Londra los llevaron a traspasar fronteras y por eso crearon una productora junto a Big Ligas. El contrato que firmó Londra estaba lleno de muchas cláusulas que ahora lo están perjudicando.

Por su lado, Alicia Vargas, abogada de Pablo Punch, primer mánager que tuvo el artista, aseguró que se trata de un “contrato” abusivo. ““Paulo confió y firmó, pero no leyó. Entonces asumió de manera voluntaria un compromiso de no cantar por fuera de la productora”, agregó lo que le pone en más problemas.

¿Puede volver a cantar?

La abogada indicó que si bien no ha podido leer el contrato, dijo que “si Paulo incumple, puede tener consecuencias legales que derivarán en consecuencias económicas”. “No existe un cepo internacional donde él esté vedado de cantar. Pero sí debe tener una gran penalidad impuesta y deberá soportar esa multa económica”, detalló Vargas sobre una suma de dinero que sería tan grande que imposibilita a Paulo a volver.

“Le hicieron firmar un contrato con tantas cláusulas que le impiden producir y difundir sus obras si no es a través de Big Ligas. La limitación real que él tiene es el incumplimiento de ese contrato: si lo incumple tendrá sus consecuencias”, profundizó.

Paulo Londra fue engañado

Vargas dijo que se trata de un contrato perjudicial porque ““Paulo Londra ya era un artista formado” cuando conoció a Ovy on the Drums y Kristoman.

Según lo que contó Londra en un comunicado, él se encontraba en Colombia filmando un video cuando. en un momento privado con ellos, a quien consideraba sus amigos, lo apuraron para que firme una serie de papeles que no lo dejaron leer.

“Paulo Londra es un artista brillante, que va más allá de lo común. Marca un género, es un iluminado en su área. La versión del engaño puede ser un argumento legal, pero tendrá que demostrar que hubo un aprovechamiento contra él”, detalló la abogada sobre la pelea judicial.

Asimismo, Vargas aseguró que si Londra gana el juicio, esto podrá tener un nuevo capítulo donde el cordobés demande a Ovy on the Drums y Kristoman por el daño económico que le provocan al mantenerlo fuera de escena.