Las víctimas de Chuponcito siguen relatando sus historias de abuso a manos del comediante

Chuponcito fue acusado por Lezlye Ivonne Luévano, por las supuestas agresiones cometidas por el comediante. Además estuvo en compañía de Bárbara Estrada y Carla Oaxaca, confirmando que la demanda sigue en proceso y pidió que otras víctimas alcen la voz y denuncien los abusos.

Bárbara Estrada, expareja de José Alberto Flores, fue la primera en denunciar los supuestos actos de acoso sexual y extorsión. Luego se le unieron dos víctimas más, las cuales son sus extrabajadoras, y se esperan que aparezcan más.

“Cometí un error de mandarle una foto”

En el set del programa Hoy se presentaron las tres víctimas para relatar todo lo concerniente a las demandas. Lezlye Luévano, exbailarina del programa Se Vale, comentó que el famoso payaso la acosó por más de siete años, interrupiendo sus labores dentro del show.

“Quiero que sepan que sí lo hacía -buscar otro trabajo- porque por el acoso yo me salía. Trabajaba en otros lugares, pero el señor se encargaba de hablar con mi jefe de ese momento para que me corriera y yo regresara con él”, expresó.

Lezlye explicó que la foto que difundió en redes sociales la actual pareja del comediante fue una que tuvo que enviarle ante los constantes acosos y amenazas. Además, confesó que tenía que aguantar la incomoda situación debido a que ese trabajo era la única fuente de ingreso con la que contaba y no podía dejar desamparada a su familia. “Yo era la responsable de mantener a mi familia y por esa razón cometí un error de mandarle una foto”, dijo.

“No se queden calladas”

De acuerdo con la extrabajadora de Chuponcito la situación se volvió insostenible porque él no dejaba de insistir en que e enviara fotos y videos sexuales. Y ante la negativa de la mujer la despidió en varias oportunidades hasta que ella tuvo que aceptar al chantaje y se los envió.

Lezlye agregó que además del acoso sexual, su sueldo también dependía de si el cpmediante estaba de humor o no con ella.“Mi sueldo dependía de su estado de humor, si el estaba de buenas me pagaba lo que debía de ser, si él estaba de malas me pagaba menos”, expresó.

“Estoy segura de que sí puede haber más. Yo las invito a que hablen, que no se queden con eso. Es muy fuerte, es muy duro, es muy complicado hablar del tema pero por favor no se queden calladas”, concluyó la víctima.

Bárbara relató las espantosas fantasías sexuales que tenía Chuponcito

Bárbara Estrada, la ex pareja de José Alberto, fue la segunda en acusarlo, el pasado mes de febrero de este año. La expareja del comediante presentó cargos delito de extorsión y acoso sexual. Ante la Fiscalía General de la Ciudad de México.

Hace unas semanas, el 11 de junio, al salir de la dependencia, Bárbara contó para el programa Sale el sol, los motivos de este procedimiento legal. Asegurando que el actor la estaba amenazando con difundir sus fotografías íntimas si ella no hacía lo que le pedía.

También para el canal de YouTube Chisme en vivo la expareja de ‘Chuponcito’ ofreció una entrevista. Allí relató que el payaso tenía fantasías sexuales en las cuales se imaginaba teniendo relaciones sexuales con sus familiares y que incluso le habría enviado fotos donde aparecía desnudo al lado de la cuna de su hijo.

