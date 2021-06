Las grotescas peticiones que le hacía ‘Chuponcito’ Flores a sus, supuestas, víctimas de acoso sexual

Ya son tres las víctimas que salen a declarar en contra de ‘Chuponcito’ Flores por acoso y abuso sexual. Las dos primeras fueron de su exasistente Carla Oaxaca y de su expareja Bárbara Estrada. Pero ahora una tercera mujer ha decido romper el silencio y acusar al artista mexicano.

José Alberto Flores, mejor conocido por el papel de payaso que interpreta de nombre ‘Chuponcito’, ahora también está siendo señalado por una excolaboradora. El pasado miércoles, se presentó ante la Fiscalía una denuncia penal contra el comediante por parte de Lesly Ivonne Luévano León.

“Se armó de valor”

La misma fue confirmada por su representante legal Gerardo De la Torre, en la cual la mujer presentó señaló los cargos de acoso sexual, delito contra la intimidad sexual, extorsión y lo que resulte. El abogado informó que su clienta decidió hablar motivada por el ejemplo de las otras víctimas del artista mexicano.

“Le es muy difícil a ella dar la cara. Se ha animado por todo lo que ha salido, se armó de valor”, expresó el abogado. En el documento Lesly relató que conoció a ‘Chuponcito’ en el año 2010, mientras ella trabajaba como edecán y bailarina en el programa Se vale en la reconocida planta internacional Televisa. Y el comediante la invitó a formar parte de sus shows, en el cual laboró por 7 años, hasta el pasado 2017.

La Fiscalía ya llamó a presentarse a Flores, y se espera que aparezcan más víctimas, esto según una de las denunciantes. Quien además dio el nombre y relación que tenía con Alberto. La nueva mujer sería Anaid Velázquez, quien fue recepcionista hace siete años del actor.

Bárbara relató las espantosas fantasías sexuales que tenía Chuponcito

Bárbara Estrada, la ex pareja de José Alberto, fue la segunda en acusarlo, el pasado mes de febrero de este año. La expareja del comediante presentó cargos delito de extorsión y acoso sexual. Ante la Fiscalía General de la Ciudad de México.

Hace unas semanas, el 11 de junio, al salir de la dependencia, Bárbara contó para el programa Sale el sol, los motivos de este procedimiento legal. Asegurando que el actor la estaba amenazando con difundir sus fotografías íntimas si ella no hacía lo que le pedía.

También para el canal de YouTube Chisme en vivo la expareja de ‘Chuponcito’ ofreció una entrevista. Allí relató que el payaso tenía fantasías sexuales en las cuales se imaginaba teniendo relaciones sexuales con sus familiares y que incluso le habría enviado fotos donde aparecía desnudo al lado de la cuna de su hijo.

“Él me pedía videos íntimos con mi pareja“

“Duramos casi cuatro años y como no quiero acceder a mandarle fotos desnuda, en diferentes posiciones, dice que se las va a enseñar a mi novio. Que me va quemar en redes, pero ya hice la denuncia correspondiente.”, dijo Estrada para Sale el sol. Además contó que el artista le ofreció pagar a cambio de unos videos en la intimidad con su actual pareja, pero eso no fue lo más grotesco, sino que también habría involucrado a su padre en sus fantasías sexuales.

“Él me pedía videos íntimos con mi pareja, me decía que me daba cierta cantidad de dinero si yo le mandaba un video teniendo relaciones con mi pareja. Y también me dijo que me daba 20,000 pesos por acostarme con mi papá“, relató Bárbara.

‘Chuponcito’ salió a defenderse hace unos días de estas acusaciones, a través de un video publicado en su canal de YouTube. “Quiero agradecer a toda la gente por su apoyo, su cariño, y también a los que tristemente juzgan sin saber. Juzgan sin conocer, pero pues son pocos y pues no pasa nada. No importa por qué insultar cuando no me conocen, o no conocen a Alberto Flores”.

