Tyler rapea disculpas a Selena Gomez en nueva canción

Tyler, El Creador atacó con algunos tweets muy duros en los que etiquetó a Selena Gomez, y en su último álbum “Call Me If You Get Lost” afirma haberse disculpado con la ex chica Disney en una de sus canciones. Según explican los medios como Hollywood Life, en 2010 y 2011, el rapero tuiteó una serie de tuits crudos, despectivos y altamente inapropiados relacionados con cosas que quería hacer con el cantante.

Un tuit decía: “Selena Gomez voy a f*** la s*** fuera de ti”. Otro tuit señalaba: “Selena Gomez tiene ahora 18 años. Así que ahora ella puede tomar legalmente mi d#$”. Los otros tuits eran de naturaleza extremadamente gráfica e incluían expresiones que nunca deberían decirse a un adolescente. Durante una entrevista de 2013 con Power 106FM admitió que él y Selena realmente no se llevaban bien.

“Realmente no nos llevamos bien. A ella no le gusta”, dijo. Cuando uno de los DJs le dijo que “lo hiciera bien”, respondió: “No, no nos gustamos. Porque, ya sabes como patearlo con Justin,ese es mi homeboy, ella siempre es mala atacándome. Como, ¿por qué me estás odiando?”. En 2019, fue suspendido de la plataforma después de que estos viejos tuits resurgieran. Gracias a Selenators, la base de fans de Selena, por desenterrar su pasado sucio.

Fanáticos de Selena Gomez se enfrentan a seguidores de Tyler

Mientras que los selenators estaban muy perturbados y molestos por los tweets, la base de fans de Tyler vino a su rescate alegando que su naturaleza provocadora es parte de su marca. Su base de fans también pensó que no era justo bloquear a Tyler de su Twitter por tuits que tenían casi una década de antigüedad.

Algunos fanáticos del rapero destacaron el hecho de que en los años posteriores a los tweets las letras y tweets de Tyler han parecido indicar el hecho de que el rapero es gay, aunque Tyler nunca lo ha confirmado. Tyler hizo público el hecho de que fue suspendido de Twitter en su historia de Instagram.

Simplemente escribió en una captura de pantalla de su cuenta de Twitter bloqueada con “Estaba fuera de mi mente”. Esto no parecía ser una gran disculpa o admisión de irregularidades, por lo que los fanáticos de Selena todavía no estaban contentos. Ahora, una década después Tyler está tratando de hacer pasar sus letras como una disculpa. Hay una nueva canción en el álbum donde rapea, “Yo era un adolescente, tweetin’ Selena loca s *** No quería ofenderla, sino disculparse cuando la vi.” Muchas personas reaccionaron a esta ‘disculpa’ en Twitter, muchas no se divirtieron con sus afirmaciones.