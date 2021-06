Chris Brown parece estar en problemas legales, de nuevo

El cantante Chris Brown fue acusado de golpear a una mujer durante una discusión en una casa de Los Ángeles, según señala NBC News. Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles le dijo a la cadena que los oficiales respondieron a un informe de una discusión en una residencia de San Fernando Valley, incidente que está siendo investigado y será remitido a la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles, según el portavoz.

Pocos detalles se han dado a conocer, pero TMZ informó que la mujer alegó que Brown la golpeó en la cabeza lo suficientemente fuerte como para que su cabello se cayera. No se reportaron heridos, y no estaba claro si Brown enfrentaría algún cargo.

Por su parte, el abogado de Brown no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes. “Aún no hemos sido remitidos un caso en este asunto”, dijo la Fiscalía de la Ciudad en un comunicado el martes. “El sospechoso no estaba en el lugar cuando llegó la policía. Se completó un informe de agresión y se presentará a la oficina del fiscal de la ciudad de Los Ángeles para su consideración de presentación”.

No es la primera vez que Chris Brown se enfrenta a este tipo de acusaciones

Chris Brown suele ser más conocido por sus problemas legales que por su música real. Brown se ha enfrentado a una serie de problemas legales que se remontan a 2009, cuando fue arrestado por agredir físicamente a la cantante Rihanna, su novia en ese momento. Se declaró culpable de agresión grave y completó la libertad condicional en 2015.

Otra ex pareja de Brown, la modelo y actriz Karrueche Tran, también recibió una orden de restricción de cinco años en su contra en 2017 por denuncias de agresión. En 2018, fue acusado de presidir una orgía alimentada por drogas en su mansión de Los Ángeles, donde una mujer fue agredida sexualmente por dos de sus socios.