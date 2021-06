Fercho Gómez aclara que no es una “propiedad” para estar siempre con Mafer Ríos mientras desmiente su “ruptura”

La relación amistosa de Mafer Ríos y Fercho Gómez vuelve al foco de la farándula, pero esta vez por una posible “distancia” entre ambos. La reportera de “De Boca en Boca”, Silvana Torres, aprovechó su visita al set de “Soy El Mejor” para conversar con el presentador y aclarar si los rumores de “ruptura” eran ciertos.

“Estamos más juntos que nunca… Está todo tranquilo”, comienza diciendo Fercho mientras la “Veneno” Torres lo persigue con su contundente pregunta. “La gente podrá opinar lo que sea… Si estamos o no estamos no se lo vamos a decir igual, nunca lo hemos dicho”, explicó para aclarar por qué no están juntos todo el tiempo.

“Ni yo soy su propiedad como para decir que tengo que estar con ella siempre. Cada uno tiene su espacio, nos llevamos muy bien… qué es lo más importante”, sostuvo al finalizar sus declaraciones. La verdad es que los coquetos entre Fercho y Mafer alimentaron por varios días los fuertes rumores de que Cupido anda haciendo de las suyas entre ellos.

Fercho Gómez era el “rico, rico, rico” de Mafer Ríos

“Es más que evidente que el chico se siente atraído por ti. ¿No te das cuenta?”, preguntó en una oportunidad Miguel Cedeño, a lo que Mafer sostuvo “Desde el comienzo, recuerden, desde que el comenzó a bailar en el programa yo lo he halagado porque él es casi el mejor cuerpo del programa”. En esa misma declaración Cedeño reiteró “¿te gusta?, ¿te parece guapo?”, y sin titubear Mafer dijo “Me parece hermoso”.

La también empresaria continuó “es que una cosa es en la televisión, que ustedes lo ven en una pantallita, ustedes no lo ven en persona. Es más bello… si así fuese cierto, cuál es el problema, yo soy soltera… y él es un chico soltero. Hasta ahora no ha pasado nada tranquilos”, dejando abierto un sinfín de posibilidades.