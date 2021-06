Salma Hayek se abre para hablar de la menopausia y todos los cambios que por esta ha sufrido

Salma Hayek por primera vez habló de un tema que no todas las artistas reconocidas tocan, a pesar de ser tan común. Y que sirve de gran motivación que mujeres como ella cuenten su experiencia con la menopausia, pues ninguna la podrá evitar y los síntomas son, en su mayoría, bastante traumáticos y fuertes.

Salma Hayek Jiménez tiene 54 años, aunque no parezca por lo bien que se conserva, sin cirugías ni botox, según ella misma ha dicho en varias ocasiones. Ahora habló sobre los estragos de la edad, pero en un sentido menos banal, la actriz contó cómo ha sido lidiar con la menopausia y todos los efectos secundarios que esta trae consigo.

“¿Te está creciendo bigote y barba?“

La mexicana reveló que desde que dejó de percibir el periodo menstrual sus senos no han detenido su crecimiento. En conversación para el programa Red Table Talk, de la famosa esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, donde también se trataron temas como el embarazo, el matrimonio y la menopausia.

Sobre esto Hayek relató que apenas sintió los primeros avisos y su evidente falta del periodo acudió al médico para que le explicara el nuevo proceso que iba a vivir. Pero que su asombro fue debido a todas las preguntas incómodas que le hicieron.

“Las preguntas eran espantosas. Me preguntaban cosas como: ¿Te están creciendo tus orejas y hay vello creciendo de ellas?, ¿te está creciendo bigote y barba?, ¿te irritas fácilmente?, ¿lloras sin razón?, ¿estás subiendo de peso y no bajas no importa lo que hagas?, ¿te estás encogiendo? Y luego te preguntan, ¿está seca tu vagina?”, confesó Salma.

Salma: “Los senos crecen mucho“

Luego la artista comprendió que todos estos cuestionamientos son de rutina porque en algunas mujeres los síntomas más fuertes e incómodos que en otras. Agregando que hubo una que verdaderamente llamó su atención: “¿Tus senos están creciendo?”, preguntó la actriz.

“Los senos crecen mucho. Para algunas mujeres, se vuelven más pequeños, pero hay algunas mujeres que cuando ganan peso sus senos crecen. Y otras mujeres que cuando tienen hijos y amamantan sus senos crecen”, explicó la veracruzana.

Salma prosiguió explicando que ella es una de las que sufre de aumento de volumen en los senos. Y que esto sucede debido a que en cada etapa sus hormonas tienen algún cambio y también cuando sube de peso.

“No estamos aquí solo para hacer bebés“

Contó que esta es la razón real de que parezca que se operó las mamas, como muchos dicen. “No los culpo, mis pechos eran más pequeños, así como el resto de mi cuerpo, pero sólo han seguido creciendo”, expresó Salma.

Por otra parte, también reconoció que ha tenido que pasar por fuertes cambios de humor, pero ha aprendido a reconocerlos y así tratar de calmarlos. Añadiendo que los sofocos o “calorones” sí ha sido un gran problema con el que ha tenido que lidiar.

Para concluir recalcó que la edad no limita en nada a una mujer y que siguen siendo capaces de hacer y sentir: “No hay fecha de caducidad para las mujeres. Eso se tiene que eliminar. Tenemos el derecho de ser amadas por quienes somos en el lugar en donde estemos. No estamos aquí solo para hacer bebés. No estamos aquí solo para cuidar de un hombre”, aseguró Hayek.

