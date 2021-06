¡Inesperado! J Balvin está entre los 53 artistas que rockearán con Metallica en el próximo disco de la banda de metal

Metallica lanzará un box de “Black Album” con 53 canciones interpretadas por artistas como Vishal Dadlani, Divine, Miley Cyrus, Elton John, y el colombiano J Balvin, entre muchos otros. “The Black Album” es uno de los discos más exitosos y aclamados por la crítica de todos los tiempos, pues desde 1991 no sólo le dio a Metallica su primer álbum No. 1 en varios países, sino que alimentó el ascenso de la banda a la cabeza de los estadios llenos, la radio y MTV dominando el estatus de nombre familiar.

La recepción del álbum por parte de la prensa fue similar, pasando de ser el top 10 de la encuesta de críticos nacionales de Village Voice Pazz &Jop de 1991 hasta convertirse en una presencia constante en los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de Rolling Stone. El impacto y la relevancia del álbum continúan creciendo, como lo demuestra un hecho indiscutible.

Para conmemorar su 30 aniversario, el disco está recibiendo su relanzamiento definitivo, con el que celebrarán la influencia perdurable de este hito musical con uno de los proyectos más ambiciosos jamás concebidos por el equipo de Metallica: Un sin precedentes de más de 50 artistas que abarcan una increíblemente amplia gama de géneros, generaciones, culturas, continentes y más, cada uno contribuyendo con una interpretación única de su corte favorito de “The Black Album”.

Los 53 temas de Metallica Blacklist encuentran cantautores, artistas country, artistas electrónicos y de hip hop compartiendo su amor por estas canciones junto a punk rockers, indie queridos, iconos del rock, metal, world music y muchos, muchos más… y para más de 50 buenas causas: Las ganancias se dividirán equitativamente entre las organizaciones benéficas de la elección del artista y la Fundación All Within My Hands de Metallica.

La participación de 53 artistas de la mano de Metallica es por una buena causa

La Metallica Blacklist estará disponible digitalmente el 10 de septiembre, con formatos físicos a seguir el 1 de octubre. Los pedidos anticipados recibirán la versión de ‘Nothing Else Matters’ de la artista de Miley Cyrus con WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo, Vishal Dadlani, Divine y Chad Smith, y la superestrella de la música latina Juanes interpretando ‘Enter Sandman’. Entre los artistas de música latina se encuentran J Balvin, quien abordará “Wherever I May Roam” en español con un toque de trap latino.

Todas las ganancias de The Metallica Blacklist se dividirán equitativamente entre la All Within My Hands Foundation y más de 50 organizaciones benéficas elegidas por los artistas que tocan en el álbum. All Within My Hands fue fundada por la banda en 2017 como una forma para que toda la familia Metallica retribuyera a las comunidades que han apoyado a la banda apoyando la educación de la fuerza laboral, la lucha contra el hambre y otros servicios locales críticos.