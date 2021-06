¡Metallica anuncia nuevo álbum con J Balvin, Mon Laferte, Miley Cyrus, José Madero y 50 artistas más!

Una de las bandas de rock más aclamadas en toda la historia, Metallica, ha dejado con la boca abierta a sus millones de fanáticos debido al anuncio de un nuevo álbum pero que contará con artistas de otros géneros como J Balvin, Mon Laferte, Ha-Ash, entre otros.

The Metallica Blacklist, un increíble álbum en el que colaborarán con 53 artistas, incluyendo a otros grupos de rock, estrellas pop y de reggaeton.

La lista conforma una gran diversificación de géneros desde el reguetón, con J Balvin; pop en español con Juanes o Mon Laferte; rock mexicano, con José Madero, ex vocalista de Pxndx; estrellas mundiales como Elton John, Miley Cyrus; así como grupos de rock, representados con Cage the Elephant, Portugal the Man, Royal Blood o Weezer.

Estará disponible a partir del 10 de septiembre de este año y todas las ganancias serán para la caridad. Este nuevo álbum compuesto por 12 canciones se da por el 30 aniversario de su recopilatorio The Black Album.

El tracklist del disco de Metallica es ésta:

ALESSIA CARA & THE WARNING / ENTER SANDMAN

MAC DEMARCO / ENTER SANDMAN

GHOST / ENTER SANDMAN

JUANES / ENTER SANDMAN

RINA SAWAYAMA / ENTER SANDMAN

WEEZER / ENTER SANDMAN

SAM FENDER / SAD BUT TRUE (LIVE)

JASON ISBELL AND THE 400 UNIT / SAD BUT TRUE

MEXICAN INSTITUTE OF SOUND FEAT. LA PERLA & GERA MX / SAD BUT TRUE

ROYAL BLOOD / SAD BUT TRUE

ST. VINCENT / SAD BUT TRUE

WHITE REAPER / SAD BUT TRUE

YB / SAD BUT TRUE

BIFFY CLYRO / HOLIER THAN THOU

THE CHATS / HOLIER THAN THOU

OFF! / HOLIER THAN THOU

PUP / HOLIER THAN THOU

COREY TAYLOR / HOLIER THAN THOU

CAGE THE ELEPHANT / THE UNFORGIVEN

VISHAL DADLANI, DIVINE, SHOR POLICE / THE UNFORGIVEN

DIET CIG / THE UNFORGIVEN

FLATBUSH ZOMBIES FEAT. DJ SCRATCH / THE UNFORGIVEN

HA*ASH / THE UNFORGIVEN

JOSÉ MADERO / THE UNFORGIVEN

MOSES SUMNEY / THE UNFORGIVEN

J BALVIN / WHEREVER I MAY ROAM CHASE & STATUS FEAT. BACKROAD GEE / WHEREVER I MAY ROAM THE NEPTUNES / WHEREVER I MAY ROAM

JON PARDI / WHEREVER I MAY ROAM

SEBASTIAN / DON’T TREAD ON ELSE MATTERS

PORTUGAL. THE MAN FEAT. AARON BEAM / DON’T TREAD ON ME

VOLBEAT / DON’T TREAD ON ME

THE HU / THROUGH THE NEVER

TOMI OWÓ / THROUGH THE NEVER

PHOEBE BRIDGERS / NOTHING ELSE MATTERS

MILEY CYRUS FEAT. WATT, ELTON JOHN, YO-YO MA, ROBERT TRUJILLO, CHAD SMITH / NOTHING ELSE MATTERS, tema que ya fue revelado.

DAVE GAHAN / NOTHING ELSE MATTERS

MICKEY GUYTON / NOTHING ELSE MATTERS

DERMOT KENNEDY / NOTHING ELSE MATTERS

MON LAFERTE / NOTHING ELSE MATTERS

IGOR LEVIT / NOTHING ELSE MATTERS

MY MORNING JACKET / NOTHING ELSE MATTERS

PG ROXETTE / NOTHING ELSE MATTERS

DARIUS RUCKER / NOTHING ELSE MATTERS

CHRIS STAPLETON / NOTHING ELSE MATTERS

TRESOR / NOTHING ELSE MATTERS

GOODNIGHT, TEXAS / OF WOLF AND MAN

IDLES / THE GOD THAT FAILED

IMELDA MAY / THE GOD THAT FAILED

CHERRY GLAZERR / MY FRIEND OF MISERY

IZÏA / MY FRIEND OF MISERY

KAMASI WASHINGTON / MY FRIEND OF MISERY

RODRIGO Y GABRIELA / THE STRUGGLE WITHIN