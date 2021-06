Angélica Vale aún no se cree que va a tener una estrella en el Paseo de la Fama

Angélica Vale informó, la semana pasada, que recibió la notificación de que tendrá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Para honrar su fantástica carrera artística a lo largo de tantos años. Lo que puso a brincar de la felicidad a la actriz y animadora, porque asegura que lo que está viviendo es verdadero sueño.

Angélica Vale conversó en entrevista con la revista People en Español, acerca de este gran logro en su vida. Compartiendo además su orgullo y entusiasmo por ser tomada en cuenta de una manera tan importante en el mundo de la actuación. Ya que este era uno de sus más grandes anhelos desde que estaba muy joven.

Angélica: “Algún día puede que se me dé este sueño“

La mexicana comenzó relatando cómo hace más de dos décadas ella palpó este sueño a través de una telenovela que realizó. “Estando en Amigas y rivales, hice una escena donde Wendy Nallely -su personaje- veía una estrella de Hollywood vacía y pensaba que iba a tener el nombre de Nallely Pérez. Me acuerdo perfecto, y fue hace 20 años la novela, de estar frente a la estrella y decir ‘algún día, algún día puede que se me dé este sueño’ y se me dio”, confesó Vale.

Con solo dos meses de nacida ya la actriz estaba metida en el mundo de la televisión y desde entonces no ha parado. Aunque sí dudó que su trabajo fuera tomado en cuenta en Estados Unidos, al nivel que ella merecía pues ha invertido muchos años en la actuación. Por lo que no se le venía jamás a la mente poder alcanzar una estrella en el famoso paseo.

“Cuando uno llega a los Estados Unidos cree que las personas estadounidenses ni te van a voltear a ver, ni les importa, ni les interesa lo que vayas a hacer. Entonces, el hecho de que te premien de esta forma por una carrera que he hecho y seguiré haciendo en español es de no creerse”, aseguró la actriz.

“Esta estrella me inspira a pensar que es lo que viene“

‘La Vale’ también contó sobre su paso por la televisión y cómo tuvo grandes obstáculos en la locución, canto o conducción. Recordando que muchas veces fue rechazada para trabajo. Sin embargo, ahora agradece todos esos tropiezos, pues sino hubiese sido así, no habría acumulado tanta experiencia en el teatro.

“El hecho de que no me la dejaran fácil para mí ha sido una bendición porque he tenido que luchar por mis sueños, por lo que quiero y he tenido que echarle el triple de ganas. Ahora le doy las gracias a la vida. Soy feliz con la carrera que tengo y con la vida que tengo”, sentenció la animadora.

Continuó asegurando que esto logro es solo una motivación para lo que quiere seguir conquistando. “Esta estrella me inspira a pensar que es lo que viene para los años siguientes. Si no me ha llegado el papel de mi vida a los 80, sueño con poder escribírmelo, producirlo y hacerlo”, finalizó Angélica.

