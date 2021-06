Sergio Mayer aseguró que enfrentará los ataques pero no dejará sola a Alexa en el caso de violación en contra de su padre

Sergio Mayer estuvo conversando con un medio de comunicación acerca de la obra Sie7e, de la cual es el productor. Pero no se pudo dejar de tocar el polémico tema de Hector Parra, quien está siendo acusado de abuso sexual por su hija biológica Alexa Parra. Al respecto el también diputado federal aseguró que no busca hacerle daño al actor, sino ayudar a la víctima.

Sergio Mayer informó que está siendo atacado por tratar de hacer justicia en el caso. Pero que eso no hará que deje de prestarle su colaboración a Alexa. Aunque su hermana mayor, Daniela Parra, sea una de las principales que lo señala de interferir para declarar culpable al actor.

Sergio: “Doy los elementos a Alexa para que haga las cosas bien“

Así lo indicó el artista que hace vida en la carrera política. “Me están agrediendo mucho y te lo digo honestamente, no por eso voy a dejar sola a Alexa”. Incluso, hace unos días, el representante legal de Héctor Parra notificó que se presentará una denuncia en contra del diputado federal. Acusándolo por el delito de tráfico de influencias.

Pues a su parecer y el de su cliente se ha notado una falta de parcialidad por parte de los funcionarios que están a cargo del caso. Y existe sospecha de que la intervención de Mayer ponga en riesgo la sentencia de Parra. Ante esto el actor señaló: “No me interesa Ginny ni Héctor, ni siquiera lo conozco”, agregando qué. “No se trata de que yo tome partido, si no de apoyar a las víctimas”.

Asimismo, dio a conocer que su intervención en el caso se debe a que es netamente como asesor de la parte perjudicada: “Solamente le doy los elementos a Alexa para que haga las cosas bien“. Y sobre esto, los periodistas le preguntaron si podría afectar su carrera política.

“Jamás haría una cosa así por una venganza“

“Claro que afecta mis aspiraciones políticas. Cualquier otro político ya habría dejado el caso, pero mi ética, moral y mi congruencia no me permiten dejar sola a Alexa. Estoy a favor de la justicia y de las víctimas”, manifestó el mexicano.

El abogado de Héctor Parra ya ha acusado a más autoridades encargadas del caso de su cliente, a quienes acusa de montajes en el caso y de arbitrariedades cometidas contra él.

Por otra parte, Ginny Hoffman, expareja de Parra, y madre de Alexa, también ha declarado en varios programas, que las acusaciones no son por alguna venganza en contra del actor. “De verdad, se los juro por mi vida, jamás haría una cosa así por una venganza, no hay manera. Se los digo por Dios que me está escuchando, no hay manera de que me atreva a hacer una situación así y mucho menos con lo más sagrado de mi vida”, expresó Ginny.

