Estalla la polémica en el caso de abuso sexual contra Hector Parra en el cual la hija mayor del actor acusa a Sergio Mayer por intervenir

Daniela Parra salió en defensa de su padre, el actor Héctor Parra. Detenido y trasladado a la cárcel por, presuntamente, haber abusado sexualmente de su hija menor Alexa Parra, de 18 años, cuando esta era una menor de 12. La mayor de las herederas del mexicano, aseguró que las acusaciones de su hermana son falsas.

Incluso, Daniela Parra, señaló que en el caso legal existe tráfico de influencias, mencionando directamente al actor, productor y diputado Sergio Mayer, de estar involucrado. La joven indicó que es una “casualidad” que el legislador diera un declaración de esa naturaleza, mostrando apoyo a la madre de Alexa, la actriz Ginny Hoffman.

A través de su cuenta en Instagram @dannielaprm la hija de Hector comenzó argumentando lo que está sucediendo. “El día de hoy, 15 de junio, mi papá, Héctor Parra, fue detenido de manera arbitraria por cinco agentes de policía sin uniforme. Llegaron a su domicilio (aproximadamente a las 12:00 horas). Sin una orden de aprehensión y lo subieron a la fuerza a una camioneta blanca”, señaló.

Hector fue trasladado a la cárcel

Agregando que el actor es inocente de las acusaciones que está haciendo Alexa por abuso sexual. “Como ya saben, mi papá fue acusado de un delito que no cometió. A lo largo de estos meses no existía una declaración formal por la parte acusadora. Y casualmente ahora el diputado Sergio Mayer Bretón sale a declarar que él ya tenía conocimiento de este asunto, cuando hace un mes todavía no existían cargos en contra de Héctor Parra”, explicó Daniela.

“Mi papá siempre estuvo al pendiente de cualquier situación jurídica que pudieran ejercer en su contra. De hecho, había solicitado, junto con su abogado, un amparo el cual no procedió porque no había nada en su contra. Hoy mi papá se encuentra sujeto a una detención preventiva, que no tendría razón de ser si no fuera por las mentiras conjugadas y el tráfico de influencias que al parecer se están ejerciendo en su contra”, comentó en la red social.

La hija mayor de Hector también uso la plataforma digital para recalcar que su padre es un hombre honorable. “Todas las personas cercanas a él y todos los demás que lo han conocido sabemos que es inocente. Hoy más que nunca pido de su apoyo para que denunciemos esta injusticia influenciada y manipulada”, concluyó Daniela.

“Lo que pudo pasar es que se llevó de manera casi de fast track“

Tras el arresto de Hector Parra su abogado, José Luis Guerrero Mendoza, declaró para el programa dedicado a las noticias de farándula, Ventaneando que desconocía lo que ocurría con su cliente. Asegurando que el actor no tenía ninguna demanda en su contra antes del pasado mes de mayo. Y que incluso acudieron en varias oportunidades a la FGR. Debido a que el año pasado se dio la polémica en los medios de comunicación.

El representante legal de Hector comunicó que la captura se llevó a cabo cuando el actor estaba lavando su auto, en su domicilio. Ubicado en la colonia General Anaya, de la alcaldía Benito Juárez. Además, según el abogado, su cliente fue sacado de su residencia, presuntamente, con cinco personas más; cuatro de ellas hombres y una mujer.

Agregó que está sorprendido por el actuar de los oficiales pues él no recibió ninguna notificación del procedimiento, sino hasta que lo llamaron para que acudiera en defensa de Parra, alrededor de las 13:00 horas. Y que el arresto se realizó cerca del mediodía. “Lo que pudo pasar es que se llevó de manera casi de fast track durante finales del mes pasado, de mayo, y los primeros días del mes de junio”, comentó el licenciado en Leyes.

Descubre más: