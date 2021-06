Samo reacciona ante las “preguntas estúpidas” de la prensa por la comparación sexual que le hicieron con un controversial personaje que interpreta

Samo, uno de los integrantes del grupo musical Camila, está participando en la obra teatral producida por Sergio Mayer. La cual próximamente se dará a conocer el estreno. El proyecto lleva por nombre Siete, y la temática se basa sobre los pecados capitales.

Samo forma parte del elenco de este espectáculo de cabaret teatral, junto a personalidades como: Issabela Camil, Ninel Conde, Lisset, Paty Manterola, Stephanie Salas, Apio Quijano, Kalimba y Adrián Cué. Quienes ya tienen todo casi listo para debutar ante el público tras casi año y medio de pandemia.

Samo se molestó por las incómodas preguntas de la prensa

El papel de Samuel Parra Cruz, mejor conocido en el mundo del espectáculo como Samo, es el del pecado de la lujuria. Quien aparecerá en el teatro vestido con prendas sugestivas, maquillaje glam y tacones muy altos. Además estará representando a un ser con una sexualidad ambigua y andrógina

Por esta razón su interpretación ha causado mucho impacto. Debido a que en las imágenes que se han mostrado hasta ahora de la obra, se le ha visto compartir bailes sensuales con un grupo de fuertes bailarines sin camisa. Lo que ha generado preguntas un tanto incomodas por parte de la prensa.

Como lo que sucedió durante la presentación a los medio de Siete, en la cual un periodista hizo molestar a Samo. Al cuestionarle acerca de si “como en el caso de Felicia Garza”, el cantante se atrevería a salir a la calle vestido con prendas femeninas.

“Lo que ves es a un Samo feliz, aplaude y punto”

La pregunta hizo que el interprete se enfureciera y respondiera tajantemente. “Ya no entendí si es pregunta o quién ha dicho eso. Deja de estar inventando cosas. A ver un momento, el que esté haciendo un personaje. -es un personaje- nada más, ¿pero eso qué? Deja de estar inventando cosas. Lo que ves es a un Samo feliz, aplaude y punto”, contestó Samo.

Pero la cosa no paró allí, se le preguntó a Samo si ve una relación con el vestuario de su personaje y “vestirse de mujer” con el caso de la compositora transexual. Que se hizo famosa en su juventud como un hombre, el músico Felipe Gil.

“Quien compare, quien haga la comparación con quien quiera, que lo resuelva, yo aquí estoy. Estoy divino, feliz y punto. A mí no me molesta, estoy más allá del bien y del mal…lo que diga. Yo creo que la vida es un cheque en blanco y quien lo gaste investigando la vida de los demás, lo está perdiendo. Lo está desgastando. A mí me gusta disfrutar de la vida, es mi cheque en blanco ¿y sabes en qué lo gasto? En ser feliz”, expresó.

“Hagan preguntas que enriquezcan las carreras, a los artistas”

Agregando que sabe por donde vienen ese tipo de preguntas. “Me gustaría que les preguntara a los demás que si con los vestuarios de sus personajes saldrían a la calle todo el tiempo. Que le pregunten a todo, esa pregunta va más allá”, además calificó las estas inquietudes de la prensa como “retrógradas y básicas”.

“La verdad es que tú te vas a morir, ellos también y yo también. Para qué estar limitándome. No estoy para que me pongan reglas, para que me digan cómo ni dónde. Soy lo que quiero, hago lo que quiero, canto lo que quiero y estoy donde quiero”, añadiendo qué: “Dejen de hacer preguntas estúpidas, hagan preguntas que enriquezcan las carreras, a los artistas”, contestó Samo.

Para cerrar otra periodista cuestionó al cantante acerca de si él “alguna vez ha querido sentir ser mujer”, ante esto Samo se exasperó aún más. “Peor tu pregunta, creo que al papá y a la mamá siempre los llevamos. Somos tan femeninos o tan masculinos como queramos. Creo que todos llevamos esa dualidad. Hay preguntas que de verdad evítenlas, suenan retrógradas, básicas, vacías”, finalizó el actor y cantante de 45 años.

Descubre más: