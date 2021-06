AJ McLean y Lance Bass alimentan la esperanza de una gira sobre los escenarios como “Back-Sync”

Parece que la reunión entre los Backstreet Boys y NSYNC se extenderá un rato más. AJ McLean, Brian Littrell,y Nick Carter, de BSB, y Lance Bass, de NSYNC, comentaron sobre su vínculo como músicos y amigos, y se abrieron sobre el potencial para una colaboración juntos.

Después de reunirse con Joey Fatone en el evento Bingo Under the Stars en The Grove en Los Ángeles, AJ, Lance y Nick, explicaron que participaron en noche especial en apoyo del Orgullo y la comunidad LGBTQ, y revelaron la posibilidad de una reunión.

“En su momento, antes de que hubiera redes sociales, obviamente la prensa y los medios de comunicación nos enfrentaban entre nosotros cuando realmente no había rivalidad en absoluto”, dijo AJ. “Joey y yo solíamos pasar el rato juntos. Vivíamos justo al lado de la calle el uno del otro. Tenemos noches de juego. Hemos estado pasando el rato. He estado en su boda. ¡Somos familia! No hay rivalidad. Y esta noche definitivamente está aplastando cualquier rumor que haya sido”.

Nick aseveró que “estamos en un mundo tan dividido en este momento, así que es agradable ver a dos ‘enemigos’ muy públicos unirse y mostrarle al mundo que todos podemos llevarnos bien… La química es diferente a cualquier otra cosa que puedas explicar. Conozco a Joey y a todos estos chicos desde hace mucho tiempo y solo canto”.

AJ McLean no descarta una colaboración con los chicos de N´Sync

Cuando se le preguntó sobre una posible colaboración, AJ bromeó con que no sabría cómo llamar al grupo. “No estoy seguro de qué tan bien va a ir el nombre , es posible que tengamos que trabajar en el nombre un poco. Syncstreet”. Carter comenzó a decir “diré que con los Backstreet Boys,estamos trabajando en algunas cosas este año, haciendo algo de música… Muy pronto oirán hablar de ello y luego habrá un evento muy festivo que se unirá más adelante en el año”.

En una entrevista con TVTalk de HollywoodLife, Brian también comentó sobre el potencial de una gira de Backstreet Boys y NSYNC e incluso lanzó un nombre para ello. “No lo sé. Es una posibilidad”, dijo durante la entrevista en video. “De hecho, hemos lanzado la idea. Creo que los fans, sus fans son nuestros fans, nuestros fans son sus fans…. Creo que sería divertido. ¿Por qué no?”.