Netflix: ¿Quién del actual elenco de Élite seguirá en la quinta temporada?

La temporada 4 de Élite ha terminado y una vez más la temática vuelve a repetirse: una persona termina asesinada y nuestros protagonistas ayudan a sus amigos para que salgan bien librados. Sin embargo, para los seguidores de esta serie de Netflix, esta producción no llega a su final.

La cuarta entrega apostó por iniciar nuevas historias y no contó con dos de sus principales figuras: Danna Paola y Ester Expósito. No obstante, los papeles de estas estrellas pasaron casi desapercibidos con la incorporación de Martina Cariddi, Manuel Ríos, Pablo Grandjean y Carla Díaz.

Quinta temporada

Antes de explicar que pasará la quinta temporada te dejamos una enorme alerta de spoiler. Si aún no terminas con los presentes ocho capítulos y no has visto la historias breves, te aconsejamos que dejes esta nota para más después.

Miguel Bernardeau y Aron Piper serán las grandes ausencias para la temporada 5. Los personajes de Guzmán y Ander emprendieron un viaje para alejarse todos sus problemas y empezar una ruta de aventura y relajación.

Por ende, la historia de la futura temporada podremos observar como culmina su ciclo de preparatoria y si el amorío entre Ari y Samuel llega a concretarse. Además, Patrick podría intentar de vengarse o de enamorar a Omar y Mencía buscará ganarse la confianza de su familia y el amor de Rebeka.

Hasta el momento no existe una fecha para la quinta temporada, pero sin duda se tratará de incorporar nuevos personajes o tratar de terminar estos líos amorosos, incluido el de Cayetana y Phillipe.

Entre los rumores que señalan en redes sociales es el posible retorno de Ester Expósito y una rivalidad con Ari por el amor de Samuel. Además, el principal eje de la posible temporada final será cómo tratarán la muerte de Armando.

Te puede interesar