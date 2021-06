¡Finalmente! Apareció Vicente Fernández Jr. con nuevo look y sin su novia

Desde el pasado 12 de abril no sabía nada de Vicente Fernández Jr.. Y a falta de declaraciones de la familia, tanto la prensa como los usuarios en las redes sociales empezaron a lanzar varias versiones acerca de su ausencia. Hasta que ayer, con motivo del Día del Padre, finalmente, apareció.

El hijo mayor de ‘el Charro de Huentitán’, Vicente Fernández Jr. de pronto desapareció del ojo público. Causando el desconcierto en la gente, mucho más porque el mayor de los Fernández estaba en plena puja política, para ser diputado de Jalisco.

Vicente pasó el día en compañía de sus hijos y nietos

Fueron muchos los rumores que surgieron por la ausencia del cantante y empresario. Una de ellas era que estaba internado en una clínica para tratar su adicción a las apuestas. Otra la dio el hijo de José José, José Joel, asegurando que se debía a amenazas de una persona. También su novia, la llamada ‘Kim Kardashian mexicana’, Mariana González, quien confesó que su pareja estaba de viaje fuera de México.

Hasta que ayer, Vicente se dejó ver en compañía de sus tres hijos, su nuera y sus cuatro nietos. Las postales fueron retomadas por la cuenta de Instagram @chicapicosa2 , en las cuales se ve a la familia en un compartir por el Día del Padre. En las imágenes se aprecia como el artista cambió su estilo y ahora luce su barba blanca muy voluminosa, sin teñirla.

Y además del nuevo look del cantante, lo que llamó la atención es que su novia no estaba en la celebración. Aunque Mariana sí posteó una storie en su cuenta de Instagram felicitando a su pareja. Pues la modelo y empresaria, según se pudo observar en su perfil de la plataforma, se encontraba dedicándole el día a su señor padre.

“Ojalá se encuentre bien”

La versión más reciente que se dio sobre la desaparición del hermano de Alejandro Fernández fue que la que dio el candidato del Partido Encuentro Solidario (PES), José Joel. De acuerdo con el político se había alejado de la luz pública porque recibió una amenaza. El hijo del ‘Príncipe de la canción’, señaló que lo último que supo en el partido conservador fue que Fernández, “tuvo roces con alguien que le quería hacer daño”.

En entrevista con Despierta América, confesó que se enteró que su ausencia se debe a un problema con una persona que le quiere hacer daño. “No se nada. Me quedé en lo mismo, lo estábamos esperando y la verdad es que me estoy enterando por ustedes que ya no llegó. No sabemos si esté por llegar. Lo único que sabemos es que tuvo un roce con alguien que les quiso hacer daño. Pero ojalá se encuentre bien”, dijo el hijo de José José.

También sonaron especulaciones acerca de que Vicente Junior estaba en una clínica de rehabilitación. Según dijo el programa Chisme No Like. Otra hipótesis que se maneja es que el cantante había dejado el país por un supuesto conflicto con autoridades. Esto lo informó la periodista de espectáculos Ana María Alvarado.

