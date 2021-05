En plena campaña electoral para ser diputado aún no se sabe el paradero de Vicente Fernández Jr. y siguen las especulaciones

Vicente Fernández Jr. no ha vuelto a aparecer en las redes sociales desde el pasado 12 de abril. Pero esto no es lo preocupante, sino que el hijo mayor de Vicente Fernández está en plena campaña para ser diputado de Jalisco con el Partido Encuentro Solidario (PES). Y ni por esa razón ha hecho acto de presencia, por lo que crecen los rumores de que algo grave está pasando con el artista.

Vicente Fernández Jr., mejor conocido como ‘el Potrillo mayor’, continúa inactivo en redes sociales. Su último post es del pasado 12 de abril. Cuando subió el videoclip de un sencillo del álbum La Oveja Negra. El cual filmó junto a la cantante Nora González y que se promocionó en plataformas digitales durante los primeros días de abril.

La novia de Vicente dice que él está bien

Ante las especulaciones que se están suscitando sobre el paradero de la celebridad, su novia Mariana González, dijo que no pasa nada, y que él está bien. Fue el pasado 7 de mayo, que la llamada ‘Kim Kardashian mexicana’ desmintió los rumores. Lo hizo colgando un video en las stories de su cuenta de Instagram @marianagp01

En el clip, la empresaria indicó que su pareja está bien y que sí continúan juntos: “La única pregunta que yo puedo contestar es que si yo sigo con Vicente. Sí, sí sigo con Vicente. Estamos muy bien. Todo está muy bien, Vicente está en perfectas condiciones”, aseguró González.

Además negó rotundamente que su pareja sentimental está internado en una clínica de rehabilitación, como también se ha especulado. “La gente siempre dice muchas cosas. No crean todo”. Las dudas acerca de dónde está ‘el Charro de Huentitán’ surgieron luego de que el pasado 6 de mayo, durante la transmisión del programa Chisme No Like. Los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain notificaron que el empresario y cantante se encuentra presuntamente internado en una clínica. Por lo que se mantendría alejado de las redes sociales.

“No está en un centro de rehabilitación, está con un psicólogo“

También en Chisme No Like, habló Jaime García ‘El charro de Toluquilla’, actual candidato a diputado y, cercano a Fernández Jr. y a su familia. Para confirmar el supuesto tratamiento. “Él es mi compadre. Está bien. A mí me buscó para pedirme unos centavos. Yo le conseguí unos centavos, pero sus problemas son de ellos, yo no me meto, -aunque- soy parte de la familia y por eso me lo pidió a mí”.

El periodista oriundo de Argentina confesó que ese dinero fue usado por Vicente parta andar “de arriba para abajo” con su novia. Destacó además que está “preocupado” porque sabía que “la familia lo internó en un centro de rehabilitación” y cuestionó al político sobre los motivos que tendrían para hacerlo.

Jaime García reveló que Fernández Jr. está siendo atendido, pero negó que sea por un tratamiento para adicciones. Asegurando que se trata de otras afecciones. “No está en un centro de rehabilitación, está con un psicólogo. Porque me dijo que con un médico. Es su hijo, es su familia de ellos, lo tiene que cuidar, sus cosas son de ellos, yo no las sé. Vicente no es un borracho ni es drogadicto. Mi compadre a lo mejor trae algunas emociones mal encontradas de problemas de familia y eso es en lo que le están ayudando y es normal. Son cosas normales. Vicente está bien. Esos problemas todos los tienen”, concluyó.

Pero ahora sale a la luz otras versión, acerca de que el cantante dejó el país. Esta fue confirmada por su novia al periodista Eliud Arce, corresponsal de Grupo Imagen, en Guadalajara, así lo informó en el espacio televisivo. “Mariana González, muy amablemente me comentó que se trata de una situación familiar y que no está en México. Que se encuentra fuera del país. No sabemos en dónde, si en Houston, si en Estados Unidos. En dónde, no sabemos”, aseguró el periodista.

