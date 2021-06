Gabriela Pazmiño expande sus rubros de negocio en Panamá

La presentadora Gabriela Pazmiño continúa abriendo brecha a su crecimiento profesional en Panamá. Esta vez la estrella anunció que ya su local de comida rápida está listo, y que espera que muy pronto abrirá sus puertas. En un clip de TikTok señaló “Dios mediante abrimos en un mes”, con su emoción del lanzamiento.

Gabriela regresó a la televisión, lanzó su línea de ropa como “Gabriela Pazmiño Dreams”, suma una línea de belleza promocionando recientemente sus pestañas postizas, y ahora las hamburguesas llevarán su sazón a los paladares panameños. “Chicas si quieren lucir mis pestañas y tener una mirada impactante jejejje les dejo el número del celular para pedidos… y también puedes pedir el catálogo para que veas todo lo que tenemos en venta en la línea de #gabrielapazmiñodreams”, escribió junto a su publicación.

Pazmiño estuvo envuelta en una investigación junto a su esposo Abdalá Bucaram Pulley, al estar relacionados presuntamente con la venta irregular de insumos médicos. Esta acusación judicial la llevó a saltar la frontera después de unas merecidas vacaciones por Estados Unidos, y después del trago amargo hoy asegura sentirse plena y en paz consigo misma.

Gabriela Pazmiño está agradecida con los avances de su vida

“No entendía mucho al principio, me cuestionaba, yo le decía a Dios por qué pasan circunstancias en mi vida que no deberían de estar pasando… Pero ¿sabes qué?, cuando pasa el tiempo y te das cuenta de que Dios tiene grandes propósitos para tus hijos, te das cuenta de que realmente la tormenta que estabas pasando era parte del proceso”, explicó Gabriela durante su conversación con el medio “El Universo”.

“Hubo un cambio muy importante en nuestras vidas. Yo tengo estatus de refugiada política, mi esposo es asilado, y tener esa paz y tranquilidad, de que estoy tranquila acá, me generó esa paz familiar en todo el sentido de la palabra. Y Dios fue abriendo estas puertas. ¿Cuándo en mi vida me iba a imaginar que yo me iba a internacionalizar?”, sostuvo Gabriela sin dejar cerrada la brecha para regresar a Ecuador.