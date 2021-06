Britney Spears se inclina para besar a su novio Sam Asghari en sensual foto

La cantante Britney Spears dio a los fanáticos una mirada interna a su relación con Sam Asghari, al publicar una foto de Instagram de ellos a punto de besarse. Ella subtituló la imagen con dos traviesos emojis del diablo. Como siempre, Brit se veía increíble en la foto, con un crop top blanco y maquillaje de ojos oscuros, mientras que Sam mecía una camiseta sin mangas negra.

Esta no es la primera vez que la feliz pareja se muestra públicamente cariñosa entre sí frente a los fans. El 11 de junio, Britney publicó un video de sí misma pavoneándose en un traje de gato de estampado animal ajustado a la piel, y Sam le dio al video un “me gusta” para mostrar su aprobación. Sin embargo, dar me gusta a las publicaciones de Instagram no es la única forma en que Sam da a conocer su afecto por Britney.

Para el Día Internacional de la Mujer, Sam elogió a Britney por ser una mujer tan fuerte”. Feliz Día Internacional de la Mujer a mi leona”, escribió. “Gracias por mostrarme que la verdadera fuerza y valentía proviene de una mujer”. También incluyó una foto de paparazzi tomada de la pareja y agregó: “Además, parecemos dos bada **es aquí”.

Britney Spears recibe apoyo incondicional de Sam Asghari

La ganadora del Grammy y actor de Family Business se conoció por primera vez en 2016 en el set del video musical de Britney para su canción, “Slumber Party”. Desde entonces, han estado en una relación comprometida y de apoyo, con Sam diciéndole a People en febrero: “Siempre he querido nada más que lo mejor para mi mejor mitad, y continuaré apoyándola siguiendo sus sueños y creando el futuro que quiere y merece”. Su declaración pública de amor y apoyo se produjo en medio de la batalla de Britney para sacar a su padre, Jamie Spears,de su curatela.

Esta batalla pública se ha intensificado tras el documental de 2020, Framing Britney Spears. El documental provocó críticas y enojo por la forma en que la joven estrella del pop fue tratada en los primeros días de su carrera. El trabajo audiovisual sacó a la luz las acciones de muchos miembros prominentes en los medios de comunicación y los papeles que pueden haber desempeñado en el turbulento pasado de la cantante.