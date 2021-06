Mauricio Ochmann confiesa si le fue infiel o no a Aislinn Derbez con su nueva novia

Mauricio Ochmann abrió su corazón y confesó que su corazón está ocupado nuevamente, tras su divorcio con la actriz Aislinn Derbez. Pero no faltan los rumores y las polémicas en el mundo de la farándula. Y al apenas conocerse la noticia, cientos de usuarios en las redes sociales comenzaron a rumorar que el también actor le fue infiel a la hija del famoso comediante Eugenio Derbez.

Por ello, Mauricio Ochmann salió a defenderse por las indebidas especulaciones que lo señalan de haberle mentido a su entonces esposa. En un encuentro que tuvo con medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aprovechó para aclarar todo lo concerniente a su nueva relación amorosa con la reina de belleza Paulina Burrola.

“Para todo inventan y le dan vuelo a la hilacha“

El artista fue cuestionado su noviazgo con la modelo, con quien llegaba de vacacionar en Los Cabos, por supuestamente, haber comenzado a coquetear con ella a través de redes sociales. Cuando aún estaba casado con la hija mayor de Eugenio Derbez. Con quien además tiene una hija de 4 años, llamada Kailani.

Mauricio se sinceró y respondió para las cámaras del programa dedicado a las noticias de las celebridades Sale el Sol, que es sólo un rumor mal intencionado. Y que se conoció con Paulina hace apenas medio año. “Para todo inventan y le dan vuelo a la hilacha, pero digamos que fue mi estrategia. Porque obviamente la empecé a seguir como en enero de este año y, obviamente, la empecé a likear”, aseguró Ochmann.

“Yo la conocí en enero de este año y ahí es donde la empecé a likear, así, taka taka taka, para hacerme notar”, agregando que Aislinn sabe de la relación que mantiene con Burrola porque tienen una muy buena comunicación. Incluso, antes de irse de paseo con la modelo, ya el actor había revelado que su novia y su hija se llevan muy bien.

“Siempre serán familia”

Todas estas especulaciones surgen luego de que algunos usuarios se dieron a la tarea de investigar el inicio del amorío. Al punto de llegar a asegurar que Ochmann ya coqueteaba con la reina de belleza que hoy en día es su novia, desde mucho antes de su ruptura con Aislinn.

Y que ahora la versión que dieron los famosos al anunciar su definitivo divorcio sobre qué “se dio en los mejores términos” y que por ello “siempre serán familia” se pone en duda. Porque según algunas personas, Paulina habría sido la causante de los desacuerdos de la pareja hasta llevarla a la separación.

Los usuarios aseguran que desde el 2019 Mauricio empezó a seguir a Paulina

Además, afirman que Aislinn ya sabía de la existencia de la modelo y “la tenía en la mira”. Esto debido a que la actriz y podcaster la comenzó a seguir en Instagram hace un tiempo, y la también sonorense le devolvió el ‘follow‘. Y que es por ello que ambas se siguen mutuamente en la red social desde hace casi dos años.

De acuerdo a algunos usuarios que se han tomado el tiempo de estar al pendiente de Mauricio. Es exactamente, desde septiembre y octubre de 2019, que Ochmann comenzó a hacerse presente en el feed de Instagram de Paulina. Con comentarios y dando like a algunas fotos de la modelo.

“Este fue tu camino más rápido para dejar a Aislinn, ya que sigas a esta chica desde el 2019, qué pena que dejaste a tu familia por un calentón”. “¿Ya checaron desde cuándo le comenta y le pone Me gusta a sus fotos? Antes de anunciar su separación. Así que no sé, me huele raro, para ser exacta desde octubre de 2019”. “Desde septiembre de 2019 empecé a ver y Aislinn también la sigue, así que tonta no era. Bien dicen que nadie conoce el fondo de la olla, por ello actuaba así con él y demás. Dijo la frase que lo amaba, bla bla bla, mejor dejarlo ir o algo así”, son algunas de las opiniones de los usuarios.

