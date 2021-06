Britney Spears rompe el silencio mientras sus fanáticos piden a gritos que regrese a los escenarios

La Princesa del Pop Britney Spears respondió a sus fanáticos lo que tanto han estado preguntando. “La pregunta es: ‘¿Estoy listo para volver a tomar el escenario? ¿Voy a volver a subir al escenario? ¿Alguna vez volveré a tomar el escenario?'”, se oye decir a la estrella de Luisiana en un video de Instagram. Para decepción de muchos, Britney respondió que no está segura de lo que le depara el futuro, y hoy por hoy está “disfrutando” su vida.

“Me estoy divirtiendo en este momento. Estoy en una transición en mi vida, y estoy disfrutando de mí misma, así que eso es todo”, afirmó. Recordemos que la última actuación en vivo de Britney fue en 2018 en Austin, Texas, como parte de su gira Piece Of Me con Pitbull. Esta gira fue una continuación de su exitosa residencia en Las Vegas, que recaudó 138 millones de dólares durante cuatro años.

La intérprete de “Oops!… I Did It Again” también abordó otros temas en el clip, e incluso reveló que su viaje de negocios favorito contó con Donatella Versace. “Mi viaje de negocios favorito fue probablemente un viaje a Italia, con Donatella Versace, ella me llevó allí, solo para alojarme en su hermosa casa”, recordó Britney. “¡Fue hermoso! Cenó y organizó enormes desfiles de moda”, detalló.

Britney Spears conversa un poco más con sus fanáticos

“Como @shaniatwain dice mejor … DEJA IR CHICAS !!!! Es hora de responder a más de sus preguntas!!!!!!,” comenzó a escribir junto a la foto, como referencia del icónico éxito de Shania Twainde 199 “Man! ¡Me siento como una mujer!”. Luego agregó: “PS … Sé que es VINO y CENAR … Estaba nervioso ok???!!!”.

El clip de Britney llega pocos días antes de que la estrella comparezca ante el tribunal el 23 de junio por su batalla de curatela en curso, con la que se espera que su padre Jamie Spears sea reemplazado como su titular por Jodi Montgomery, su gerente de atención temporal. La controversial custodia fue el tema del documental de 2020 “Framing Britney Spears”, trabajo audiovisual que la propia cantante criticó por resaltar los momentos negativos de su vida sin enaltecer sus logros.