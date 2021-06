¡Esclavo de lo que dice! Jorge Heredia tuvo un regreso triunfal a ‘Soy el mejor’

Tras una abrupta salida que dejó con la boca abierta a todos, Jorge Heredia volvió a ser parte del staff de artistas bailarines del reality show ‘Soy el mejor’. Su regreso se da en medio de los fuertes comentarios que emitió en contra de cómo maneja el jurado la calificación de los participantes. Pues para él, no es la más congruente.

Jorge Heredia apareció este miércoles nuevamente en el set del programa transmitido a través de la señal de TC Televisión para todo Ecuador. Su retorno se da luego de que el pasado 9 de junio decidiera renunciar por medio de un mail que le envió a la producción del espacio. En el cual explicó sus firmes razones y su desacuerdo con la manera de calificar de los jueces.

Antes de que el comunicador social saliera al escenario, se mostró un video de la visita que le hizo a su apadrinado en el show. Y sus primeras palabras en su regreso fueron “Volví. Yo soy esclavo de lo que digo… yo no voy a recular lo de mis palabras, sigo pensando igual. De alguna u otra manera he sido muy responsable”, expresó Heredia.

Jorge ocupó una de ‘las sillas de los mejores’

Jorge también comentó que conversó con su equipo sobre su regreso al programa y que dejará todo lo mejor de sí sobre el escenario. Tras esto, el artista nacido en El Empalme tuvo que bailar en la ronda de ‘La caja rítmica’. La cual tiene como requerimiento no salirse del cubo mientras se realiza la presentación.

La jurado Yadira Ramón señaló que le interesa saber bajo qué condiciones se dio el regreso. En tanto Jorge respondió que bajo las mismas que tienen todos los concursantes del reality. Mientras que por las expresiones de Pinoargotti no estaba muy feliz del retorno del artista, cosa que no fue así con Mafer Ríos. Que al parecer fue la única del panel calificador que se mostró emocionada por ver al participante.

La puesta en escena del animador le otorgó 35 puntos en total: Ramón, 8; Pinoargotti, 7; Ríos, 10 y el público 10. Ubicándolo entre los tres mejores del programa. Y de esta manera poder sentarse en ‘la silla de los mejores’.

“No veía garantía con el tema del jurado“

Por ahora el ambiente que se vivió en ´Soy el mejor’ con el regreso del presentador fue agradable. Aunque no se sabe cómo trascurrirán los días debido a las fuertes declaraciones que emitió en contra de los jueces del programa. Para las cámaras de ‘De Casa en Casa’, habló acerca del tema. “Es eso no me gusta perder. Y qué bueno que hayan venido a la fuente directamente. Y es precisamente lo que no quise: que se especule”, dijo a las afueras de su residencia.

El comunicador señaló que no se sentía confiado sobre cómo eran calificados en cada presentación. “Quería que se supiera que me iba, porque no veía mucha garantía con el tema del jurado. La verdad mi malestar sí fue con ciertos miembros del jurado porque no me parecía coherente o equitativo con lo que estaban haciendo”, indicó el artista de 35 años.

