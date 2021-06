Todo el staff de ‘Soy el mejor’ manifestó su tristeza ante la renuncia del presentador Jorge Heredia al show de baile

El presentador de televisión Jorge Heredia decidió dejar el reality show de baile ‘Soy el mejor‘. Así lo anunció a través de un comunicado que envió al canal dueño del espacio TC Televisión. Pero antes de esto, realizó su ultima presentación, recibiendo emotivos comentarios por parte de todos sus compañeros.

Jorge Heredia no detalló durante el show en vivo sobre los motivos de su renuncia al programa. Solo alegó “problemas personales”, y se dispuso a bailar, obteniendo una baja calificación que lo puso en amenaza de eliminación, aunque ya había anunciado su salida.

El staff que conforma ‘Soy el mejor’ no pudo evitar emitir sus opiniones por la salida de Heredia, pues se mostraron en desacuerdo con su decisión. Diciendo que es un gran profesional y un increíble compañero. Como lo hizo Mafer Ríos, una de las juezas.

“Tuve la humildad de aceptar mis errores“

María Fernanda le dijo al presentador que los problemas personales son algo que no se pueden evitar y que todos lidian con eso, de una u otra manera, y que no es razón suficiente para dejar el show. “Sé que eres explosivo, porque yo tengo algo de ti, pero la vida me ha enseñado que por más que tengamos coraje siempre se toma decisiones con la mente fría. La televisión es efímera. Yo nunca me esperé esto de ti Jorge. No comparto tu decisión, pero la acepto”, dijo Ríos.

Agregando que le entristece la manera de actuar de Heredia porque era uno de los que más deseaba la victoria. “Estoy muy triste de que se haya ido Jorge Heredia, un gran participante, una persona que tenía todas las de ganar este concurso. Me da mucha pena que hayas tomado esa decisión tan apresurada”, cerró.Mafer.

Por su parte, la conductora del programa Carolina Jaume se manifestó poniéndose como ejemplo. Confesando que debido a su orgullo no tuvo la mejor actitud dentro del canal, por lo que tuvo que disculparse. “Después de creerme lo que me creía, pasé por un momento muy difícil el año pasado en mi carrera y en mi vida personal. Sin embargo, tuve la humildad de aceptar mis errores, pedir disculpas, trabajar -porque eso es lo que me llena-. Y hoy estoy en el mejor programa del Ecuador”, expresó.

“Ya veremos qué pasará con el caso“

Además, Carolina, muy conmovida, le dijo a Heredia que ella tuvo que cambiar su manera de ser. Porque no era la correcta y no actuó bien con la planta televisiva en el pasado. “Yo me porté mal con el canal; reconocí, regulé. He cambiado, he modificado muchas cosas de mí. Pasé por muchos momentos difíciles y lo que puedo decir, -es- que cuando el ego te golpea, duele duro. Pero cuando te das cuenta de que ese golpe no sirve de nada, es cuando más éxito tienes. Y más feliz te hace venir al estudio y disfrutar de ustedes”, concluyó Jaume.

Ronald Farina, quien acompaña en la conducción del reality a Jaume, comentó que la producción lo reemplazará a él, pero su compañera sí seguirá en la competencia. “Buscaremos a alguien que ocupe ese puesto y que tenga la voluntad de ayudar”, señaló Farina.

“Me duele mucho que se haya ido porque es un gran talento, un gran comunicador. Pero es su decisión, la respetamos. Ya veremos qué pasará con el caso. Imagino que se seguirá apropiando, seguirá intentando ayudar. Les deseamos todo el éxito del mundo; que no le vaya bien, sino excelente”, concluyó Farina.

