Lo que dice Jorge Heredia acerca del jurado calificador de ‘Soy el mejor’ tras su renuncia al reality de baile

Tras su polémica salida del reality de baile ‘Soy el mejor’, Jorge Heredia confiesa el por qué de su decisión. Y es que no estaba de acuerdo con la manera de calificar del jurado. Y eso comenzó a incomodarle hasta el punto de marcharse del programa. Que es transmitido a través de la señal de TC Televisión, de lunes a viernes de 17:30 hasta las 19 horas, de Ecuador.

Jorge Heredia reveló que sus razones para renunciar fueron porque no le parecía idónea la percepción del jurado al momento de evaluar cada puesta en escena de los artistas. Quienes participan enfocados en una labor social, con el objetivo de ayudar a sus apadrinados a mejorar su calidad de vida.

Para las cámaras de ‘De Casa en Casa’, el artista habló acerca del tema, agradeciendo que la prensa se tome el tiempo de buscarlo para saber de primera mano los motivos de su salida del show. “Es eso no me gusta perder. Y qué bueno que hayan venido a la fuente directamente. Y es precisamente lo que no quise: que se especule”, dijo a las afueras de su residencia.

“No veía garantía con el tema del jurado“

El comunicador señaló que no se sentía confiado sobre cómo eran calificados en cada presentación. “Quería que se supiera que me iba porque no veía mucha garantía con el tema del jurado. La verdad mi malestar sí fue con ciertos miembros del jurado porque no me parecía coherente o equitativo con lo que estaban haciendo”, indicó el artista de 35 años.

El nacido en El Empalme, provincia del Guayas, comentó que no pudo continuar por la acumulación del malestar de lo que estaba pasando en el programa con el jurado. “Siempre hay un detonante que te dice, hasta aquí llego. Yo no estaba preparado solo para competir. Yo soy comunicador social, tengo una maestría en periodismo. Entonces te preparas para ejercer una profesión como tal“, declaró para el programa ‘De Casa en Casa’.

Con respecto al cuestionamiento de la periodista del porqué no fue al programa a despedirse contestó qué: “No quise tomar una decisión con la cabeza caliente. En la mañana yo le escribí a Christian Rodríguez, le pasé el mail. Indicándole que llegaba hasta ahí; que le agradecía y que no era nada con el programa”, explicó Jorge.

“No reculo ninguna de mis palabras”

Para concluir dijo que sí fue sincero con Rodríguez del porqué abandonaba el programa. “-Le escribí- que tenía cosas personales y que tampoco estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo el jurado. Ojo lo sostengo, no reculo ninguna de mis palabras”, comentó Heredia acerca e ‘Soy el mejor’.

Como despedida a Jorge el staff que conforma ‘Soy el mejor’ emitió sus opiniones. Pues se mostraron en desacuerdo con su decisión, diciendo que es un gran profesional y un increíble compañero. Como lo hizo Mafer Ríos, precisamente, una de las juezas.

María Fernanda le dijo al presentador que los problemas personales son algo que no se pueden evitar y que todos lidian con eso, de una u otra manera, y que no es razón suficiente para dejar el show. “Sé que eres explosivo, porque yo tengo algo de ti, pero la vida me ha enseñado que por más que tengamos coraje siempre se toma decisiones con la mente fría. La televisión es efímera. Yo nunca me esperé esto de ti Jorge. No comparto tu decisión, pero la acepto”, dijo Ríos.

Descubre más: