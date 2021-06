Jessica Biel rompe el silencio sobre su segundo hijo con Justin Timberlake

Jessica Biel finalmente se dirige a la nueva adición especial a su familia. En el episodio del 14 de junio del podcast de Dax Shepard, Armchair Expert, Jessica habló por primera vez sobre dar a luz el año pasado, cómo le cambió la vida a ella y a su esposo Justin Timberlake la llegada de Phineas, su hijo de 11 meses. “Tuve, como, un bebé COVID secreto”, compartió con orgullo.

Jessica, quien también comparte su hijo Silas con Justin, explicó que dar la bienvenida a Phineas “no se suponía que fuera un secreto” del mundo. “Fue solo que sucedió COVID, y luego fui a Montana con mi familia y nunca me fui”, explicó la productora ejecutiva de “Cruel Summer”.

El parto de Jessica con Phineas fue una experiencia única ya que ocurrió durante la pandemia. De hecho, Justin estaba casi restringido de estar en la sala de partos con su esposa. “Hubo un momento en que no había nadie permitido en absoluto y realmente me estaba poniendo nerviosa por esa situación”, dijo. “Pero sí, se le permitió. Creo que si tuviera que estar allí solo, eso habría sido horrible. Me hubiera asustado mucho”.

Justin Timberlake reveló el nombre de su segundo hijo con Jessica Biel en enero

El viejo amigo y colaborador de Justin, la leyenda del R&B Brian McKnight, confirmó la llegada de Phineas a revistas de entretenimiento en enero. El cantante de “Suit and Tie” más tarde confirmó la noticia y reveló el nombre de su segundo hijo durante una aparición en The Ellen DeGeneres Show en enero.

Ahora madre de dos hijos, Jessica dijo en el podcast que está aprendiendo a adaptarse al “gran cambio” en su vida. “El equilibrio de todo es muy diferente y súper duro. Es increíble. Es muy interesante. Es muy gracioso”, dijo. “Las conversaciones que estoy teniendo ahora con mi niño de 6 años son geniales. Es una persona real que dice las cosas más divertidas y es tan sensible y tierno. Es muy interesante ver que esa parte sucede y el pequeño es lindo como el infierno”.