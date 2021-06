Belinda calló sin emitir una sola palabra los rumores sobre un posible embarazo luciendo sexi y diminuto bikini

Belinda calló, sin emitir una palabra, los rumores de un supuesto embarazo. Que han venido circulando en los últimos días. La bella rubia apareció en unos videos colgados en sus redes sociales luciendo un sexi y diminuto traje de baño. Con lo que deja bien claro que aún no hay señales de un bebé en camino, con su prometido Christian Nodal.

La oriunda de España con nacionalidad mexicana Belinda, no se ha manifestado desde que empezaron a surgir las especulaciones de que la petición de mano de el cantante de regional mexicano se debía a que la cantante está esperando un hijo.

Belinda mostró su atlética figura

A través de sus stories de Instagram @belindapop la artista se mostró usando un bikini en color marrón, con tirantes plateados, de la famosa casa de modas Fendi. Además llevaba puesta una camiseta transparente en una tonalidad negra, abierta y unas gafas de sol.

La también actriz colgó los clips para promocionar su producto: un colágeno en polvo llamado Wonu, pero lo que más llamó la atención, fueron los acercamientos a su abdomen, evidenciando sus bien marcados abdominales. Con esto la actriz le hizo frente a los rumores de los usuarios en las redes al mostrar su barriguita completamente lisa y atlética, durante la sesión de fotos en la cual llevaba un pequeño traje de baño.

Fin de los rumores

Además, en los videos se apreció un collar que llevaba puesto con la palabra ‘Nodeli‘. El cual es el apodo que se le ha dado a la pareja que conforma con Christian Nodal. Con esto no queda lugar para las dudas de que los cantantes aún no serán padres. Con lo que las especulaciones, que comenzaron cuando el cantante de regional mexicano subió una postal en la cual aparecía besando el vientre de su novia, se terminaron.

Otras de las pistas de un posible bebé de Belinda se debió a que fue captada sosteniéndose el vientre en varias ocasiones. Y la más reciente se dio al asistir al cumpleaños de la hermana de su prometido, porque la actriz no participó en el brindis de la familia, y lo consumió solo bebidas sin alcohol.

“A los 24 seré papá”

A través de las stories de la cuenta de Instagram de Amely Nodal @amely.nodal se pudo observar parte de la celebración de cumpleaños. Y se nota claramente a la artista nacionalizada mexicana, sentada al lado de su novio con los brazos cruzados, y una de sus manos tocando su barriga. Al momento del brindis con caballitos tequileros la suegra de Belinda, Cristy Nodal, la toma la mano para que haga lo mismo, pero sin ninguna copa de licor.

Aunque ni la cantante ni Nodal se manifestaron por estos rumores de un bebé sí se tiene claro que está en planes. Pues Christian ya ha confesado sus intenciones de ser padre pronto. Tal y como lo expresó durante una entrevista con ‘el Gordo y la Flaca’, en la que confesó que quiere tener hijos a los 24 años, actualmente tiene 22.

“Yo quiero tener a mis hijos a los 24 años. Yo siempre he soñado. Desde los 11 años he soñado que los 24 quiero tener ya a mi hijita. He soñado mucho con una niña. Si Dios, la vida, Belinda, todo se pone en juego, primero Dios a los 24 -seré papá-”, comentó en el programa de espectáculos.

Descubre más: