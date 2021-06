¿Belinda está embarazada? cero alcohol y un vestuario bastante holgado incrementan los rumores

Belinda y Christian Nodal se comprometieron en matrimonio hace a penas unas semanas. Pero antes de eso, ya los usuarios en las redes sociales comentaban acerca de un posible embarazo de la cantante y actriz. Esto se debió a una postal que subió el cantante de regional mexicano, en la cual aparecía besando el vientre de su novia.

Desde ahí Belinda ha estado en la boca de todos los que todos los que aseguran que sí está esperando un bebé, pero que aún no lo quiere contar. Ahora surgieron nuevas pistas que hacen crecer esas especulaciones en las redes sociales. Y no son para nada mínimas, puesto que la cantante está evitando consumir alcohol.

“Te advierto que tengo 13 semanas”

También, antes de esto, la cantante de origen español fue captada sosteniéndose el vientre en varias ocasiones. Pero ahora la nueva señal que sacaron los usuarios fue que Belinda asistió al cumpleaños de la hermana de su prometido y no participó en el brindis de la familia, y lo consumió solo bebidas sin alcohol.

A través de las stories de la cuenta de Instagram de Amely Nodal @amely.nodal se pudo observar parte de la celebración de cumpleaños. Y se nota claramente a la artista nacionalizada mexicana, sentada al lado de su novio con los brazos cruzados, y una de sus manos tocando su barriga. Al momento del brindis con caballitos tequileros la suegra de Belinda, Cristy Nodal, la toma la mano para que haga lo mismo, pero sin ninguna copa de licor.

Además de esta posible señal de gestación de la modelo, también circuló un video donde la interprete habría dicho a algunos invitados qué: “Te advierto que tengo 13 semanas”. Sin embargo, debido al alto volumen de la música no se tendría claro lo que expresó la cantante y solo son especulaciones del público, que intenta adivinar lo que dijo Belinda.

“Si Dios, la vida, Belinda, todo se pone en juego, a los 24 seré papá”

Otra de las pistas que han logrado captar los seguidores de Belinda se dio apenas la semana pasada. Cuando la modelo fue captada tocándose el vientre mientras compraba joyería en una exclusiva tienda. Además estaba vestida con un conjunto muy holgado en color rosado.

Aún ninguno de los artistas se manifiesta al respecto de las especulaciones de un posible bebé. Lo que sí se sabe son las intenciones de Christian de ser padre pronto. Tal y como lo expresó durante una entrevista con ‘el Gordo y la Flaca’, en la que confesó que quiere tener hijos a los 24 años, actualmente tiene 22.

“Yo quiero tener a mis hijos a los 24 años. Yo siempre he soñado. Desde los 11 años he soñado que los 24 quiero tener ya a mi hijita. He soñado mucho con una niña. Si Dios, la vida, Belinda, todo se pone en juego, primero Dios a los 24 -seré papá-”, comentó en el programa de espectáculos.

