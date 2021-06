Eiza González es comparada con Salma Hayek y esta es la emocionante reacción de la protagonista de Godzilla vs Kong

En medio de una importante y exitosa etapa en su carrera, Eiza González respondió a las personas que la comparan con su compatriota, la reconocida actriz Salma Hayek. Mostrándose muy halagada y sorprendida por la referencia, mientras acaba de ser nombrada como una de las intérpretes más taquilleras del 2021 en Hollywood.

Eiza está gozando de las miles de la fama gracias a su empeño y dedicación a la actuación. Durante una entrevista con la revista matutina ‘Hoy‘ se le preguntó acerca de la comparación con la nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, de 51 años. Dejándose ver muy emocionada por ello, pues Salma Hayek es una gran referente de México en el mundo.

Eiza: “¡Ay! Muchas gracias“

Por esto, respondió con palabras de agradecimiento pues ella trata de enfocarse solo en lo positivo. “¡Ay! Muchas gracias. Digo, yo trato de dar lo mejor, ¿sabes? Es una carrera compleja y hay muchas cosas que tal vez mucha gente no ve y no sabe. Pero uno trata de mantenerse positivo. Con proyectos que te motivan y que realmente, como artista tú conectas. Y eso es lo único que tú puedes hacer realmente”, expresó González.

La también cantante aprovechó de hablar acerca de su debut doblando en la película Spirit, el indomable. En la cual interpreta a ‘Milagro’, la madre del protagonista de la cinta animada. “Es increíble porque hacer animación es completamente distinto a hacer películas. Es probarte como actor y jugar a ser niño otra vez”, indicó al respecto al programa de espectáculos.

Agregando que para ella ha sido una gran oportunidad participar en el proyecto infantil para la pantalla grande. “Para mí es muy importante seguir haciendo esta clase de proyectos. Y de haber hecho cosas para niños al principio de mi carrera y poder hacerlo otra vez es muy importante. Es la mejor audiencia que hay”, concluyó la actriz.

Eiza, recientemente, fue reconocida como una de las cinco estrellas de Hollywood más taquilleras del 2021 en Estados Unidos. Ante este gran logro en su carrera artística la mexicana envió un mensaje a sus compatriotas y latinos del mundo que siempre la han apoyado. Pero sin olvidarse de aquellos que la critican y le desean lo peor.

“Esto va para todas las personas que me dijeron que una mujer no podía ser protagonista“

Fue a través de su cuenta en Twitter que González expresó su orgullo por ser la mujer más taquillera del momento, tras aguantar desprecios y comentarios en contra. “Normalmente, nunca comparto cosas como esta, pero esto va para todas las personas que me dijeron que una mujer -inserte mi nacionalidad o cualquier estereotipo que se me haya atribuido- no podía ser protagonista, o que a la gente no le importaba. Bueno, mírenme ser la mujer más taquillera”, escribió la cantante.

La oriunda de la Ciudad de México, compartió el rankin basado en datos de las cifras de taquilla, la cual la ubica como la mejor, y agradeció a todos sus fans. “Esto va para mis mexicanos y latinos, porque nos merecemos ser vistos. Y GRACIAS a ustedes por el apoyo. Porque ustedes son los que van al cine”.

Además, confesó que se emocionó por la mención al punto de las lágrimas. “Y claro que lloré poquito. Lloré poquito”, expresó la actriz de Godzilla vs King Kong.

