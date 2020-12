Eiza González reveló que la prensa le causó grandes traumas de autoestima y ansiedad . Señaló directamente al programa 'Ventaneando' diciendo que "No somos farándula, somos personas". Asimismo, dijo que debido a todas las críticas recibidas por los medios de comunicación, en su adolescencia, por su aspecto físico, la han obligado a lidiar con traumas siendo ya una adulta.

Eiza González habló sobre las constantes críticas que recibía cuando tenía tan solo 15 años. Se sentía atacada en su propio país de origen por los periodistas y el público. Tan graves y duras eran los comentarios hacia su persona que la llevaron a bajar su autoestima, hasta el punto de hacerla sufrir de ansiedad.

Eiza González se confiesa con sus seguidores

Las crudas declaraciones las hizo a través de una trasmisión en vivo para todos sus seguidores. Eiza estuvo recordando las difíciles situaciones que le tocó vivir y lo que la afectaron, en esa época, todos los comentarios que hacían de ella. Incluso, dijo que en el inicio de su carrera siempre era comparada con otras chicas.

Cuando somos niñas quieren que nos comportemos como adultos y al final del día yo no podía salir al antro, y en esa edad no tienes permiso de experimentar, de ser tú y obviamente estás en una carrera donde te están comparando: que si no era güera, de ojos claros, y siempre hay un pero, eso es muy difícil”, dijo González. Me da mucha tristeza porque tuve muchos problemas para sentirme suficientemente buena o talentosa a cierta edad y no puedo imaginarme lo que es para las niñas vivir en un mundo así”.

La hija de la modelo y empresaria Glenda Reyna, se mostró muy conmovida y sensible mientras recordaba todos los episodios de malos comentarios en su contra. Además, Eiza dijo que no haber afrontado a tiempo esos traumas le han afectado su vida adulta.

Estoy pagando los estragos de los 14 o 15 años que te dicen que debes tener cierta imagen y si eres vulnerable no eres una chingona, y si caes en las críticas pues qué pendeja porque si caes. Entonces te critican por caer, nunca puedes ser suficiente en el ojo público”. Todos tenemos nuestros traumas y recuerdo lo complicado que era, tratando de entender quién eres y todos tienen que opinar o decir de ti. Puedes tener 10 mil mensajes positivos, pero uno negativo puede afectarte”. Toda mi vida sentí lo que decían los de la revista 'TVNotas' o los de 'Ventaneando' y pensaba que debía estar callada y por eso daba la percepción de alguien que no era. Si yo hablaba de mis emociones no era lo suficiente buena. No somos farándula, somos personas y tenemos traumas . Hay una mentalidad muy negativa en ser vulnerables, siempre se me hizo sentir que por mis errores tenía que sentir vergüenza y no es cierto. Aún si tengo éxito o trabajo, tengo problemas graves con mi autoestima, con mi seguridad como persona”, admitió la actriz.

Eiza González dijo también que siendo una adolescente recibió rechazo de algunas personas por su aspecto físico. Y que sin duda eso la marcó. “Que me dijeran que no están acostumbrados con niñas no tan flacas o que no tengan ojos de color, a los 14 años puedes lastimar. Me pongo en los zapatos de los adolescentes y son extremadamente crueles”.

Siento que siempre he mantenido un margen con el público por protección emocional y viendo cómo son los adolescentes porque me da mucha tristeza con las cosas negativas que dicen, tengan cuidado con las cosas que dicen en las redes sociales”, concluyo Eiza.

