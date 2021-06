Carolina Jaume se muestra orgullosa del protagónico de su hija y afirma que no lo consiguió por “preferencia”

La presentadora Carolina Jaume se pronuncia sobre el proyecto que lanza a su hija al “estrellato”. A través de un Instagram Live la conductora confirmó que se siente muy orgullosa del avance de la pequeña Rafaella Pimentel. “Me siento super orgullosa de mi hija, porque ella se lo ganó solita. Solo llamaron para el casting y dije ‘sabes qué.. no la voy a intimidar yendo al casting’”, comienza diciendo Carolina frente a la cámara.

“Pensé quizá sabiendo que es mi hija, no vayan a tener cierta preferencia; sin embargo, ella se lo ganó. Hizo la fila, esperó 12 horas, se aprendió su libreto, estuvo pendiente del casting… llamaron para dar la noticia y estaba super emocionada… además cumplió con la producción y con sus responsabilidades escolares”.

El proyecto juvenil se llama “Pandemials” y reúne a un grupo de estudiantes unidos por más de lo que creen: clases virtuales, uso de mascarillas faciales, reuniones por “Zoom”, habilidades en redes sociales y más. Ahora estos seis chicos deberán volver a las aulas y compartir divertidas aventuras en la “nueva normalidad”.

Carolina Jaume habla de sus crisis depresivas

Hace unos días la presentadora de “Soy El Mejor” afirmó que está pasando por una fuerte crisis emocional. La estrella de TC Televisión admitió sufrir de depresión, ansiedad y hasta ataques de pánico. “Han sido días bastantes difíciles pero son cosas que a veces no dependen de ti, ni de circunstancias, ni de qué pasó simplemente es algo en ti”, explicó.

“Siento que es bueno dar la cara porque hay muchas personas que pueden estar pasando lo mismo que yo. Y es verdad, yo no no me quiero levantar de la cama pero dije ‘sabes qué se acabó’, me voy a parar. Con dolor me voy a parar y quiero ser esa persona que todos esperan que yo sea”, sostuvo Carolina.