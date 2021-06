Carolina Jaume confiesa lo mal que se despierta la mayoría de sus días debido a su crisis depresiva

La presentadora Carolina Jaume quien conduce el reality show ‘Soy el mejor’, informó, hace unas semanas, que padece fuertes crisis depresivas que la llevan a tener episodios de pánico y ansiedad. Y que se encuentra en tratamiento para superarlos lo más pronto posible.

A través de su cuenta en Instagram @carolinajaume la nacida en Guayaquil de 35 años, ha estado contando cómo se va desarrollando la enfermedad. Así como también lo que hace diariamente para poder sobre llevarla. Admitiendo que la mayoría de las veces le resulta muy difícil enfrentarlo y contárselo a los demás.

Carolina admitió que su matrimonio atraviesa grandes problemas

Aunque actualmente, en lo profesional a Carolina le va muy bien y se encuentra muy emocionada y feliz por estar al frente del programa estelar de TC Televisión junto a Ronald Farina, en lo personal está atravesando fuertes problemas. Ella misma reconoció ante la prensa que la relación con su esposo Allan Zeck, no anda bien, y están tratando de salvar el matrimonio.

Este podría ser el motivo del trastorno que aqueja a la rubia, quien tiene dos hijos: Alonso de Jesús de 5 años, y Rafaela Pimentel de 13; producto de su primer matrimonio, con el periodista Xavier Pimentel. Aunque ella no ha querido revelar la verdadera causa.

“Así se sienten la mayoría de mis días”.

Hace unas horas compartió en sus stories una serie de imágenes de una cuenta de la red social la cual se refiere a las crisis de ansiedad. En el post reflejan los diversos problemas con los que tiene que lidiar las personas que padecen de este trastorno. Y sobre esta publicación la animadora escribió: “Fuera de joda, así se sienten la mayoría de mis días”.

La publicación de @psicologiaparanadie se titula: “Así es despertar con ansiedad”. Y en los gráficos va describiendo todo lo que se siente al tener que enfrentar la enfermedad desde que amanece: Preocuparse excesivamente por cosas que debes hacer. Dolor en el pecho y tensión en los músculos. Alteraciones del sistema digestivo. Fatiga, taquicardia, hiperventilación. Agotamiento físico y mental, son los síntomas que destacan en el post.

Carolina contó que cuando decidió hablar acerca del asunto lo hizo también pensando en las personas que prefieren callarse y pasar por ello solas. “Sé que hay otras personas que pasan por lo mismo cada día. Que luchan como yo lo hago. Quiero decirte que no se avergüencen de pedir ayuda. Que lloren si lo necesitan. Cuéntaselo a alguien y visiten profesionales. Buscar ayuda no te hace una persona débil. Visitar un psiquiatra no te convierte en un loco. Eres una persona que cuida de si misma y eso está bien”, señaló Jaume en un post.

“Nos avergüenza mucho“

También motivó a que todo el mundo esté atento a si las personas que se encuentran en su entorno necesitan de algún tipo de ayuda. “Por eso quiero hacer un llamado de atención a las personas que perciben que algún ser cercano no está completamente bien. Quiero pedirte que te acerques, que hables con esa persona y le preguntes al respecto. Posiblemente no consigas una respuesta a la primera, pero hazle saber a esa persona que estas ahí para escucharlo y que no vas a juzgarlo. Porque créeme que hace falta alguien en quién apoyarse”

Agregando que esta enfermedad es tabú pues da temor el qué dirán. “Nosotros (los que estamos sufriendo) no sabemos cómo iniciar la conversación. Porque nos avergüenza mucho y nos da mucho miedo, pero te pido por favor, acércate y ofrece tu ayuda que va a ser apreciada. Y aunque a esa persona le cueste admitirlo va a agradecértelo secretamente”, expresó la artista guayaquileña.

Para concluir Jaume invitó a todas las personas que padecen de estos cuadros a pedir ayuda profesional. “Hablarlo es el primer paso, pero no remplaces la ayuda profesional por la de un amigo. Esta es muy importante y tener ambos apoyos harán tu proceso de recuperación un poco más fácil. Reconoce que este no es tu mejor momento, pero que tú eres mucho mejor que esto”, por último quiso cerrar agradeciendo a las personas que la está apoyando. “Gracias a esos angelitos que he tenido estos días. Ustedes saben quienes son y GRACIAS MIL GRACIAS por estar a mi lado”.

