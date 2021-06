“Me dicen que parezco trans”: Dayanara Peralta responde al ‘hate’ por su foto

La cantante ecuatoriana, Dayanara Peralta, enciende las redes nuevamente por una foto que ha publicado. La han criticado por su cirugía, por el escote, por la edición de la foto, entre otros detalles.

En la publicación de su Intagram se leen comentarios como:

En sus historias se pronuncia al respecto y envió un claro mensaje a todas las personas que la han criticado.

“Aquí vamos otra vez, recibiendo ‘hate’ de parte de mujeres. Me dicen por mis últimas fotos que parezco trans, que se me ve terrible, que por qué me operé las chichis. Yo me puse chichis porque a mí me dio la gana. Si te quieres poner está cool y si no también (…) Si yo quiero usar lentes de contacto es mi problema, no el tuyo. Si quiero poner una foto con filtro y si mañana me ven en la calle y soy Chuqui, ya pues ‘I`m sorry’.

Dayanara Peralta en sus historias de Instagram