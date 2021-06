Laura Bozzo responde a los que la llaman momia asegurando que eso la divierte porque está muy segura de lo que es

La controversial presentadora Laura Bozzo ya sabe perfectamente cómo enfrentar las críticas. Puesto que ha sido objeto de burlas a lo largo de su carrera, no solo por el polémico programa por el cual fue famosa, ‘Laura en América’, sino también por su aspecto físico. Y que ahora en las redes sociales se refirieren a ella como momia.

Ante estos señalamientos constantes Laura se ha defendido a través de sus redes y la prensa. “Amo los memes. Me encanta conectar con la gente joven, me encanta que me digan ridícula, momia. Me divierto, porque yo me siento segura de lo que soy”, dijo a los medios mientras iba abordo de su automóvil.

Además, la oriunda de Perú le confesó a la prensa que ella siempre se ha sentido diferente en todos los aspectos, desde muy pequeña. “Yo tengo mucho más cercanía con la gente joven. Porque desde que nací siempre fui rebelde. Ahora me decían que por qué no me gusta vestirme de princesa. Odio el rosa, odio vestirme de princesa, detesto el vals. Cuando yo tenía 15 años me dio ataque: me encerré, pataleé porque a mí no me gustaba”.

“Tienes cierta edad y eres desechable, te vas a la basura“

Agregando que una parte de ella se sentía muy masculina y totalmente diferente a los demás. “Yo era un salvaje, era un mitad hombre, mitad mujer, un ser no muy normal, pobre de mi mamá”, señaló. Al tiempo que contó que su mejor ejemplo de rebeldía y de soltar los estereotipos vino de su madre.

“Una mujer que a los 70 años, primero era corredora de autos y le encantaba la moto; mi madre se vestía de cuero y se iba en su Harley-Davidson a pasear. Ese es el ejemplo que he tenido”, recordó la presentadora peruana, que ha estado radicada en México.

También se manifestó con respecto al tema de los señalamientos por su edad, indicando que eso no es una limitante para poder continuar haciendo las cosas que ama. “Eso desgraciadamente pasa mucho en nuestros países. Que tienes cierta edad y eres desechable, te vas a la basura. Yo estoy en contra de eso. Creo que puedo ser feliz a cualquier edad”, comentó.

“Desde muy niña, yo era una persona muy salvaje“

Este tema está en boca de todos porque la peruana participa en el reality show ‘Las Estrellas Bailan en Hoy‘, y ayer, la presentadora tuvo muchos problemas para presentarse “femenina”. Como lo expresó durante los ensayos, mostrando desinterés y renuencia a lucir como le indicaron.

Al salir al set de baile dijo: “Hoy baila una princesa, no Laura Bozzo”, argumentando que su forma de ser no es para nada delicada. Y esto le trajo muchos recuerdos de su juventud.

Por esto una de las juezas del programa Lolita Cortés, con quien ha tenido fuertes inconvenientes, le preguntó por qué no se sentía cómoda. “Desde muy niña, yo era una persona muy salvaje. Mi madre me castigaba porque ella decía que yo tenía que ser femenina”, explicó Laura Bozzo.

Descubre más: