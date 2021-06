¡Qué ha pasado! Así luce ‘La Flaca Guerrero’ a sus 43 años

María Teresa Guerrero, mejor conocida como ‘La Flaca Guerrero’ fue una de las famosas presentadoras que tuvo Ecuador, y que es recordada con cariño por sus fanáticos.

Actualmente, María Teresa Guerrero tiene una vida fitness y es empresaria, xon su propia línea de ropa de deportiva. Algo que sin duda le ha funciona al dejar ver sus resultados a lo largo del tiempo.

Y es que la expresentadora es un claro ejemplo de que el deporte te permite mantenerte con apariencia joven y con salud. Ya que ella, a sus 43 años, se mantiene igual de hermosa que hace años atrás, como si la edad no le pasara factura.

Sin embargo, nunca faltan las críticas y cuestiones. De ese modo, recientemente le han llovido preguntas a las cuales la famosa decidió responder.

En medio del éxito de ‘La Flaca Guerrero’, también han surgidos las críticas y cuestiones ante las decisiones que ella ha tomado. Una de estas fue, hace aproximadamente un año, el hecho de que no tuviera hijos.

Pero la expresentadora no se quedó callada aquella vez y respondió a sus retractores en Twitter.

¿Por qué no tuviste hijos? Siempre me sorprendo cuando alguien me hace esta pregunta. Que no sea madre no significa que soy egoísta o que mi vida esté incompleta. El Camino de la Maternidad no es la vía que tomó mi vida, pero eso no significa que fui en la dirección incorrecta”, escribió.