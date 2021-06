Las redes enloquecen al ver juntos nuevamente a Érika Vélez y Carlos Scavone en tv nacional

La guapa animadora Érika Vélez y el actor Carlos Scavone se volvieron a juntar, pero esta vez fue para bailar en el reality show ‘Soy el mejor’. La tan esperada actuación de la pareja enloqueció las redes sociales, debido a los fans de los artistas que aún suspiran cuando recuerdan la relación amorosa que hubo entre ambos hasta que terminó en 2019.

Érika fue invitada al programa que transmite TC Televisión, en el cual su exnovio participa desde su inicio, a principios de este año. Ayer, la pareja tuvo su actuación sobre el escenario de ‘Soy el mejor’ al ritmo de El General como el tema ‘Muévelo, muevelo’, y aunque el show no fue del agrado del público, verlos juntos nuevamente sí causó sensación.

Érika y Carlos cerraron el baile con un pícaro beso

En las redes sociales del programa los televidentes que siguen el reality se quejaron por la alta puntuación que logró la pareja. Alegando que no bailaron bien, y que los favorecieron por el show mediático que hicieron. Mientras que los seguidores, tanto del actor, como de la animadora, se mostraron encantados por su puesta en escena.

Además, que la producción del canal preparó todo muy bien para cerrar el baile con un espectacular juego de fuegos artificiales. Que impidió ver lo que pareció ser un beso muy romántico entre ambos. Y al ser cuestionados sobre si se besaron o no, dejaron con la intriga a todos al no responder.

Las reacciones sobre Érika y Carlos se observan en la cuenta del espacio, y en la del actor @carlosscavone quien al finalizar el espectáculo, no dudó en postear una fotografía con su expareja. Acompañado de un mensaje muy afectuoso dedicado a Vélez.

“La admiración, el cariño y el respeto que te tengo es gigante“

“Gracias @erikavelez por toda la buena onda, el goce y el apoyo. Meterte a la jaula de los leones es bravo y lo hiciste espectacular”, escribió Scavone, agregando que siente un especial afecto por la también actriz. “La admiración, el cariño y el respeto que te tengo es gigante. Gracias nuevamente. Si se pueden llevar bien dos personas que estuvieron juntos, háganlo, es cool, y aparte te acolita a bailar en frente de miles de personas. Chancho team”, comentó el actor como pie de foto.

Por su parte la actriz se limitó a subir fotos y videos con su ex solo en sus stories, pero sí comentó la postal con el mensaje que le dedicó Scavone. “Gracias chancho porque en serio -más allá de los nervios-, me divertí.

Tienes un equipo increíble y para mí fue un regalo conocerlos y trabajar juntos”, fue la respuesta de Érika.

Mientras que los usuarios que no se enfocaron en el baile sino en poder ver a Érika y a Carlos juntos de nuevo, dejaron sus mensajes de cariño. “Uno siempre vuelve donde fue feliz”. “Gracias por ser una persona tan buena con mi @erikavelez Te quiero”. “Mi ex ni en pintura me quería ver”. “Es lo bonito terminar con alguien bien, siempre desearle lo mejor a la otra persona. Eso habla de la madurez, el cariño y respeto que existe”. “Hacen linda pareja. Bailas increíble, Carlos. Te amo”, se lee en la cuenta de Scavone.

