Dora West niega cualquier posibilidad de un reencuentro de Kandela & Son

La estrella de “En Contacto” Dora West asistió al web show de Jonathan Estrada “Las Huecas”, junto a José Urrutia, y conversó, entre muchas otras cosas, sobre el posible reencuentro de Kandela & Son. “Si nuestra querida Jasu Montero y Loly Ochoa se reúnen en un plan de volver a Kandela & Son, y te lo proponen, les comerías el cuento”, comienza preguntando Estrada en su dinámico programa digital. “Eso no va a pasar nunca…”, sostuvo Dora.

“Yo estoy segura que no se daría la oportunidad para que eso llegue a pasar…”, continúa diciendo la pelinegra de Ecuavisa, a lo que Jonathan interrumpe y afirma “y los fans que queríamos bailar el Murcielaguito… ese tema es de Kandela no?”. Dora explicó “claro de las Kandela pero de una generación anterior… A la gente les gustaba el “Murcielaguito” y “Monóculo”, y lo pedían… no era de mi generación pero formaba parte de Kandela & Son y había que cantarlas”.

Además de cantar, Dora también disfruta bailar y ama hacer challenges de TikTok. Hace unos días posó con un suéter rojo, estampado del tierno personaje Snoopy, un short de licra negro y calzado deportivo para mover sus caderas mientras su cabello se meneaba en una coleta alta. En otro video, la presentadora de televisión cambió su peinado a un moño y continuó bailando.

Fanáticos alucinan con los bailes de Dora West

“Ok ok ok!!!! 1 o 2” tituló Dora la publicación de los dos clips. Como ventana para promover sus marcas patrocinantes, los fanáticos solo pueden llenar de piropos a la estrella de Ecuavisa. “Me encantaaaa”; “Divinaaa”; “Hermosaaa!”; “Definitivamente las 2”; “eres lo máximo y te mereces estar con los mejores en Encontacto ❤️”; “No le pasa que ✨dora es una diosa única hermosa simplemente su belleza no es de este planeta porque a mi si”; son los mensajes que se leen junto a los clip.

En cuanto a su complicidad con Urrutia, recordemos que suelen “juguetear” en su tras cámaras de “En Contacto”. Hace más de un mes el chef presentó una torta para el llamado gender reveal, y Dora decidió decorar el pastel. Después de hacer par de flores, José tomó el control de su cocina.