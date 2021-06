Carolina Jaume confesó que encontró un motivo para dejar de ser presentadora en ‘Soy el mejor’

En medio de su crisis depresiva, Carolina Jaume encontró una motivación en su vida. La animadora confesó que deseaba bailar en el reality ‘Soy el mejor’ y por eso le pidió a la producción un show para ella. Aunque en el primer día de ensayo fue a parar al hospital. Afortunadamente no fue algo grave y volvió con más energías a preparar su presentación.

La animadora Carolina Jaume, reveló hace unos días que está luchando con un cuadro de depresión, ansiedad y ataques de pánico. Pero no dio detalles acerca de qué la está ocasionando. Y lo que se rumora es que la causa es la crisis matrimonial con el que hasta ahora es su esposo, el empresario Allan Zenck, y padre de su segundo hijo, Alonso de Jesús, de 5 años.

“He estado lidiando con problemas de ansiedad“

También se especula que la pareja que está casada desde el 2015 se encuentra separada, pero ninguno ha aclarado la versión. Ayer, la presentadora y actriz conversó con el programa ‘De boca en boca’, acerca del baile que prepara para las cámaras de TC Televisión. Y tocó el tema de su trastorno, y de lo mucho que le está sirviendo mantenerse ocupada y enfocada en su show.

“He estado ensayando, y lidiando con bastantes problemas de ansiedad, pero esto me ha desestresado. Dije -a la producción- por favor déjenme bailar, quiero dejar de animar, porque quiero bailar. Entonces me dijeron que tenían un show que quedó pendiente de Mafer Pérez, que si podía hacer Britney. Pero además de eso le vamos a dar un plus, con Javier Ávila con Yadira que está a cargo y todas las chicas“, comentó muy emocionada la oriunda de Guayaquil.

“Pasé casi tres días en la clínica“

Continuó contando cómo se ha sentido con los ensayos y reveló que tuvo molestias en su salud al punto de acudir al hospital. “Justamente el día jueves, que empecé el primer ensayo estaba superdescompensada, terminé en el hospital. Parece que hay un virus -me dio- fiebre. Me puse supermal. Tenía dos eventos importantes. Pasé casi tres días en la clínica, pero ahorita es como que si me hubiesen dado vitaminas“, la conductora añadió que ya está bien y se siente renovada. “Volví a resurgir y ahora estoy bailando como nadie”

Jaume aseguró que esta actividad la llena de alegría, pero sobre todo el cariño que le brindan todos a su alrededor la entusiasma. “Me pone muy feliz, al menos la presentación. Estoy muy ilusionada con el traje. A pesar de que pasé por momentos difíciles el año pasado. Bueno, que he pasado por momentos difíciles, recibo muchísimo amor, muchísimo cariño”.

Para cerrar dijo que quiere sorprender a sus fanáticos y mostrar que también puede ser una buena bailarina. “Todas las criticas siempre son buenas. Y esas son las cosas que te impulsan a venir a trabajar. A llenarte de esa energía todos los días, en la tarde. A venir a bailar. Que ese público que tanto me ama, que me dice: qué linda te ves hoy, qué lindo te queda ese vestido; que me diga ¡Huy! qué bacán que bailaste”.

Descubre más: