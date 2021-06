Alejandra Jaramillo rompe en llanto en medio de un ejercicio emocional

La nostalgia consumió a Alejandra Jaramillo durante un ejercicio emocional. En la transmisión de “En Contacto”, la presentadora compartió junto a José Urrutia uno de los momentos más emotivos desde su regreso a la pantalla de Ecuavisa. Ambos participaron en una actividad dirigida por Frank Palomeque y, en medio de su terapia de gratitud, La Caramelo no pudo contener sus lágrimas.

“En tu vida familiar, en tu vida económica, en tu espacio físico, emocional, espiritual, todo marcha bajo gratitud… Siente lo que estás sintiendo y disfruta… Y ahora con ambas manos en el pecho siente gratitud… La gratitud es la madre del merecimiento”, dice Palomeque durante la sesión cuando el close up de la cámara detalla las lágrimas de Jaramillo

Ante el sensible episodio, varios fanáticos se hicieron sentir en redes sociales y le demostraron su apoyo a Alejandra. “Mi Ale, no te imaginas lo que duele cada lágrima tuya, solo le pido al señor que tu corazón sea él que te calme y te de fortaleza aunque llorar está permitido porque así alivia la vida”, escribió una seguidora, mientras que otro usuario señaló “Mi Ale hermosa te quiero mucho y a ti Urrutia genial Fran eres grande”.

Alejandra Jaramillo y su sutil “indirecta” a Mayra Jaime

La estrella de “En Contacto” obtuvo tres Premios ITV y esto generó una cruel crítica del ex conductor Mayra Jaime. La futura madre aseguró que La Caramelo ganó “por el sentimentalismo de la fanaticada absurda y poco lógica“. Por si esto fuera poco, también señaló comentarios en contra de la producción del programa de Ecuavisa y se refirió a Efraín Ruales como “el muertito”.

Jaramillo no emitió opinión pública alguna al respecto; sin embargo, posteó una fotografía en su cuenta de Instagram y el mensaje podría asumirse como una “sutil” indirecta para Jaime: “Aprender a amar a nuestros semejantes es probablemente uno de los retos más grandes de nuestras vidas… Por las noches le pido a Dios que me permita ser usada como su instrumento para poder llegar a la gente solo con cosas realmente positivas y poder servir a través del talento que Él me regaló”.