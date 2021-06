Mira el sensual baile de Miley Cyrus en traje de baño para promocionar su “Summer Fest”

Miley Cyrus se robó la atención de las redes sociales con un nuevo video. La cantante compartió un rápido clip, en el que se ve desde el cuello hacia abajo, “meneándose” hacia adelante y luego hacia atrás mientras luce un traje de baño negro de una sola pieza. Esta increíble escena dejó sin palabras a sus millones de fanáticos.

Además del video, Miley publicó una foto promocional de sí misma cantando en un micrófono para su próximo concierto en “SummerFestm”, un festival de música que tendrá lugar en septiembre. La imagen tiene su nombre sobre la foto, así como el del “invitado especial” The Kid Laroi, que también aparece en la lista para el festival.

Otra postal más descarada de sí misma dejó leer “Y todo realmente me marcó con ese pavo b * tt sh * t”, refiriéndose a su actuación en los MTV Video Music Awards de 2013, en la que usó una parte superior e inferior de bikini de color carne y twerked. Los espectadores rápidamente la compararon con un pavo debido a su atuendo y movimientos de baile.

Miley Cyrus sufrió al ser comparada con un pavo

La ex chica Disney habló sobre cómo la comparación la afectó durante un Instagram Live el año pasado. “Básicamente pasé por dos o tres años en los que no usaría pantalones cortos”, dijo. “Todo esto se debe a que después de los VMAs, donde tenía mi lindo traje desnudo, todo el mundo comenzó a compararme con un pavo y a ponerme un pavo en mi atuendo”.

“Estaba tan flaca y pastosa, y me sentía tan mal conmigo misma que no usé un bikini durante dos años”, agregó. “Estaba empezando a entenderme a mí misma como una persona independiente, y fue muy, muy hiriente estar tan avergonzada como ese. Realmente me afectó en mi vida personal… Sentí que tener esta persona de ser la chica más segura del planeta era en realidad una especie de fraude porque era muy insegura por dentro”, continuó.