Issabela Camil fue cuestionada acerca de la serie de Luis Miguel mientras acudía a votar con su esposo, el diputado Sergio Mayer

Issabela Camil, últimamente ha sido noticia por la mención que hizo de ella la serie biográfica de ‘el Sol de México’. La cual es original de la plataforma streaming Netflix. Por ello la prensa la abordó ayer. Mientras se disponía a ir a votar con su esposo, el actor y diputado mexicano, Sergio Mayer.

Erika Ellice Sotres Starr, mejor conocida como Issabela Camil, fue consultada por la prensa. Que aguardaba por ella y su pareja sentimental, el diputado federal, acerca de la famosa y controversial serie de Luis Miguel. Ante esto, la actriz se mostró incómoda, y trató de desviar el tema para enfocarse en Sergio Mayer, pero los periodistas insistieron.

“Creo que las mujeres se merecen mucho respeto”

Una de ellas, Edén Dorantes, le preguntó a Camil sobre lo que piensa acerca de la representación que hicieron de la hija de ‘el Sol de México’, Michelle Salas de 25 años, dentro de la producción de Netflix. Esto debido a que el pasado 2 de junio, la nieta de la famosa Silvia Pinal, expresó por medio de un comunicado que nunca estuvo de acuerdo con que su imagen, nombre y experiencias formaran parte de la historia que cuenta la producción.

A la pregunta Camil respondió de manera directa que no podía decir si apoyaría un proceso legal en contra de Luis Miguel. Esto porque ella no ha visto la serie y desconoce la escena de la que hablaban. La misma cuenta que Michelle, con apenas 19 años, fue descubierta en momento muy íntimo con el personaje inspirado en Alejandro Asensi.

También se le preguntó si había conocido a Michelle cuando era niña, insistiendo nuevamente si vería bien un proceso legal en contra de la serie. Pero Issabela solo reiteró su opinión. “No, estamos entrando en un tema que no voy a platicar. No he visto la serie. Yo creo que las mujeres se merecen mucho respeto”, aunque sí dejó claro que no está en sus planes demandar a Luis Miguel.

“Ya. No voy a decir más“

Por otro lado, intentaron que aclarara si verdaderamente el cantante estuvo a punto de pedirle matrimonio, como se muestra en el último capítulo de la bioserie. “Ya. No voy a decir más, chicos. Quiero ir a votar”, respondió antes de irse, y ya un poco cansada del tema.

Esta no es la primera ocasión que Issabela se niega a emitir comentarios acerca de la relación que tuvo con Luis Miguel. Pues recientemente, durante una visita al programa de Montse & Joe, la actriz estuvo muy incómoda y reservada con la sola mención de la serie de Netflix.

Incluso, amenazó con abandonar la entrevista porque las animadoras insistían en tocar el tema del cantante y su producción para la pantalla chica. Cosa que fue tomada en broma por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade. Quienes intentaron calmar en ambiente, aunque para el final del programa, Camil parecía negada a seguir hablando.

