El Conjuro 3 da su primer golpe en las taquillas, ¿la consideran aterradora? Mira las reacciones y memes

Luego de su exitoso primer fin de semana, “A Quiet Place Part II” descendió 59% en las taquillas de Norteamérica, siendo desplazado por la tercera película de la franquicia “El Conjuro 3”, la cual asumiera el primer sitio.

“The Conjuring: The Devil Made Me Do It”, de Warner Bros., recaudó aproximadamente 24 millones de dólares, según cálculos del estudio el domingo, convirtiéndose en el mejor estreno de clasificación R en la pandemia. Por su parte, la secuela de “A Quiet Place” de los estudios Paramount obtuvo 19,5 millones de dólares en venta de boletos, con lo que ya suma 88,6 millones de dólares recaudados a nivel nacional.

El conjuro 3 | Mi tío borracho pic.twitter.com/5hMLmySJuG — Memezon Prime (@imemezonprime) June 4, 2021

“Normalmente uno no ve dos películas de terror al frente de la lista. Pero fue un buen fin de semana para ambas cintas”, dijo Paul Dergarabedian, analista de medios para Comscore. “Los cines están recuperándose y el Día de los Caídos en Guerras no fue un éxito pasajero… Ya se siente de nuevo el verano”.

Reacciones y memes:

En redes sociales, El Conjuro 3 ha tenido tal acogida que los usuarios no tardaron en reaccionar y expresar su deseo por ver la película o informar sobre la sensación que les dejó.

"A mi El Conjuro 3 no me da miedo"



Minuto 1 Yo pic.twitter.com/SyqNIweS3V — स्वप्नांच्या प (@iJoseAngeI) June 6, 2021

mi mamá: ofrécele algo a las visitas



yo: quieres ver el Conjuro 3 conmigo? pic.twitter.com/sH8uIIXGeC — sofi ya vió TC3 (@nosoyysofimolli) June 3, 2021

Ya vi el conjuro 3 pic.twitter.com/sWT88lbYrp — Natichan||🇦🇷 (@Natichan20) June 4, 2021

El Conjuro 3 al final de la película: pic.twitter.com/jFv4aF0hHj — K (@sharkereen) June 5, 2021

A la shit todo, yo quiero algo como lo que ellos tenían pero sin demonios📈📈📈



-El conjuro 3 pic.twitter.com/sGY6H6d1KE — D i x y 💨 (@Dixy_arguello) June 6, 2021

Me encantó El Conjuro 3 por la trama



La trama: pic.twitter.com/rFkXF6ILi4 — 𝕸𝖆𝖙𝖎́𝖆𝖘 (@AguilarMattias) June 6, 2021

Acabo de terminar de ver El conjuro 3, y no me defraudó, al contrario me gustó bastante la película, lo único fue que falleci 3 veces.

Mood de ahora >>>>> pic.twitter.com/FNL5Qk9Nr0 — Walter White (@walter_costa8) June 5, 2021

Ya salió el Conjuro 3// yo descargandola por telegram pic.twitter.com/KaJlvsD7O6 — 𝑴𝒊𝒔𝒔 𝑴𝒂𝒎𝒊𝒆𝒓𝒅𝒂 (@IndigoyAzul) June 5, 2021

En “The Conjuring 3” regresan en el papel estelar Patrick Wilson y Vera Farmiga interpretando a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Esta es la primera cinta de “Conjuring” que no ha sido dirigida por James Wan (en esta ocasión el director es Michael Graves). Con 26,8 millones de dólares adicionales a nivel internacional, el filme ya ha recaudado más de 57,1 millones.

Acabo de terminar El conjuro 3, falleci 3 veces.

Mood de ahora >>>>> pic.twitter.com/hx3IsS2Qfn — Leo (@wonhobfx) June 5, 2021

Hay otro punto a tomar en cuenta en el caso de “El Conjuro 3”: la cinta está difundiéndose gratuitamente vía streaming para los suscriptores de HBO Max.

necesito hacer maraton antes de que salga el conjuro 3 pic.twitter.com/CyfUaUh2zm — China🤌🏻 (@maciel_nahia) June 6, 2021

