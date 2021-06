¡Dos tatus menos de Belinda en el mundo! ahora fue Lupillo Rivera quien se eliminó el rostro de la cantante de su brazo

Lupillo Rivera le siguió los pasos al famoso ilusionista estadounidense Criss Angel quien se mandó a modificar el tatuaje del nombre de Belinda que llevaba en su pecho. Ahora fue el cantante de regional mexicano el que ocultó para siempre, el hermoso rostro de la cantante. Que se había realizado durante la corta relación amorosa entre ambos.

Todos se preguntaban que pasaría con el tatuaje de Belinda que Lupillo Rivera llevaba en su brazo. Esto tras el anuncio hace una semana, del compromiso entre la española nacionalizada mexicana y el también cantante de regional mexicano Christian Nodal. Que por cierto, también está en la onda de los ‘belitatus‘ con sus marca de tinta de los ojos de la artista.

“Tuve la suerte de cubrirle un tattoo a mi compa“

Ayer, por fin se despejó esa duda, cuando el periodista Álex Kaffie comentó en su matutino que supo por una fuente que ‘el Toro del corrido‘ se había eliminado el tatuaje de la artista. Rompiendo su palabra, ya que durante una entrevista, transmitida por el mismo medio, Rivera aseguró que no se lo quitaría porque lo prometió.

Tras el anunció de que Lupillo ya no tendría el retrato de la también actriz, un tatuador de Ciudad Guzmán, Jalisco posteó una foto en su cuenta de Instagram @tanke_rules junto a Rivera. Al pie de la postal escribió que fue el encargado de eliminar el rostro de Beli.

En el post se lee: “Tuve la suerte de cubrirle un tattoo a mi compa @lupilloriveraofficial ¿adivinan cuál fue? #belinda”, señaló el artista en su perfil. Sin embargo, el tatuador no dio detalles sobre la figura que eligió Lupillo para cubrir el rostro de su expareja.

Se rumora que Lupillo también se casará

De acuerdo con Kaffie, el cantante se quitó el tatuaje el pasado 11 de mayo, es decir, antes de que Belinda y Christian Nodal anunciaran su compromiso. Para el programa Sale el sol, Álex indicó que Rivera y su novia, llamada Giselle Soto, viajaron a Jalisco, porque su suegro falleció el 9 de mayo.

Y que en el sepelio, el artista le prometió a su pareja casarse con ella y eliminarse el tatuaje. “Le hace dos promesas: me voy a casa contigo aquí ante la tumba de tu papá. Bueno, ante la tumba de tu padre fallecido. Te prometo esto y también lo que me has venido insistiendo. Borrarme el tatuaje de Belinda”, aseguró.

El mundo se quedó con dos tatuajes menos de Belinda

Con este, serían dos tatuajes menos de Belinda en el mundo. Puesto que ya el famoso mago, que le entregó su corazón a la cantante Belinda al punto de escribirse su nombre en el pecho, también se lo borró. Criss Angel, finalmente, aclaró la incertidumbre y presumió en sus redes sociales que eliminó el tatu que en 2017 se había hecho.

Aunque la verdadera intención del ilusionista al postear la fotografía fue como parte de la promoción para sus próximas funciones. De igual manera miles de sus seguidores reaccionaron felicitando al mago por eliminarse el tatu de su antigua pareja.

