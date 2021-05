¡Se casa Belinda! y estos fueron los famosos galanes que tuvieron un amorío con la prometida de Christian Nodal

La bella cantante, actriz y empresaria Belinda Peregrín Schull acaba de sorprender a todos al comprometerse con su novio de hace nueve meses, el también cantante Christian Nodal. Y por esta razón muchos han empezado a rememorar los hombres que pasaron por la vida amorosa de la mexicana y que dejaron pasar la oportunidad de “atraparla“.

Desde magos mundialmente reconocidos, cirujanos, toreros, cantantes y hasta futbolistas, formaron parte de los hombres que conquistaron, en algún momento, el corazón de la rubia. Quien nació en España, y vivió allí hasta los 4 años, cuando se mudó al país que se convirtió en su segundo hogar y donde alcanzó la fama, México.

El primer beso de Belinda

Aunque la actriz ha tratado de mantener su vida privada alejada de la prensa, muchos de sus amoríos se han colados a la opinión pública. La mayoría de estos han logrado confirmarse de una u otra manera. Así fue como se supo de su primera relación con otro artista muy reconocido por su trabajo en la serie RBD y por formar parte de la banda, Christopher Uckermann.

Ambos se conocieron muy pequeños, por la participación que tuvieron en la telenovela infantil Amigos x siempre. Al respecto de esta relación, Belinda confesó en una entrevista con Andrea Legarreta, que en ese tiempo ella tenía 12 años, mientras que el actor 14. También reveló que su primer beso fue con él.

Otra de las parejas más conocidas de la cantante fue el futbolista seleccionado mexicano Giovani dos Santos. Esta es quizás uno de los noviazgos más mediáticos que ha tenido, debido a que Dos Santos le dedicaba sus goles, y comenzó a llamársele la Beliseñal. El romance tan solo duró un año, 2009 al 2010.

“Una mujer interesada”

Mario Domm también integra la lista de novios de la española-mexicana, aunque ninguno de los dos nunca confirmó que mantuvieran una relación. Sin embargo, ellos reconocían que existía química. Fueron vistos juntos, en repetidas ocasiones, pero su romance no prosperó.

Para el año 2016 la artista asistió a un show del famoso y guapo mago Criss Angel en Las Vegas, donde se conocieron. Luego de eso comenzaron a ser vistos juntos en yates y lujosos viajes, hasta que confirmaron su relación. Pero poco les duraría el amor, incluso, no quedaron en buenos términos porque en 2017, el ilusionista se refirió a su exnovia como “una mujer interesada”.

Poco antes de Nodal, en el reality show La Voz de TV Azteca, Belinda empezó un amorío con el cantante Lupillo Rivera. Aunque la artista nunca emitió una opinión acerca de los rumores, fue Rivera quien durante una entrevista en el programa De primera mano, lo confesó. Él dijo que mantuvo una relación de cinco meses, y que Belinda llegó a convertirse en una de las mujeres que más ha amado en su vida; al punto de tatuarse el rostro de ella en uno de sus brazos.

“Extraño más las hamburguesas“

Un torero también formó parte de los galanes de la española, Octavio ‘Payo’ García. Este fue uno de los romances más breves de la cantante y con quien quedó una muy buena amistad. Caso contrario a lo que sucedió con otra de sus parejas, quien incluso la demandó: el empresario Mohamed Morales. Finalmente, la expareja llegó a un acuerdo.

Por último, otro noviazgo que se le conoció a Belinda fue el que mantuvo con un cirujano plástico llamado Ben Talei, y según él, la actriz se negó a hacer público el romance. Hace un tiempo, en entrevista para Telemundo el doctor dijo, al cuestionado sobre si extrañaba a la artista, qué: “No, cero. Extraño más las hamburguesas porque estoy a dieta”. Al tiempo que señaló que no se arrepiente de nada en su vida. “Yo me he equivocado muchas veces en la vida. Con relaciones, con trabajo, nunca me arrepiento de nada porque siempre estoy aprendiendo y cambiando”.

